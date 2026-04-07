Італійська перебуває під "загрозою зникнення": чому мовознавці б’ють на сполох

Італія / © pixabay.com

Реклама

Італійська мова може опинитися під загрозою зникнення через надмірне використання англійських слів і виразів.

Про це попереджають дослідники Accademia della Crusca — найстарішого мовного інституту, заснованого ще 1583 року у Флоренції, передає Daily Star.

Науковці заявляють, що стрімке проникнення англійської мови в науку, освіту та повсякденне життя поступово змінює італійську, позбавляючи її самобутності. На їхню думку, якщо тенденція збережеться, італійська може втратити свою роль і значення, подібно до того, як це сталося з латинню.

Реклама

Президент Академії Паоло Д’Акілле наголошує, що сучасна італійська дедалі більше перетворюється на мову запозичень. Він вважає, що італійці майже не створюють нових слів, натомість активно переймають англіцизми.

Особливе занепокоєння спричиняє явище, яке дістало назву «ітанглезе» — змішання італійської та англійської мов. Його поширення значно прискорилося під час пандемії, коли в обіг увійшли такі слова, як lockdown, long Covid та smart working.

За словами експертів, англійська дедалі більше домінує в науковому середовищі та освіті. Все більше університетів в Італії пропонують програми англійською мовою, а для науковців публікація саме цією мовою стала фактично обов’язковою.

У сферах бізнесу, маркетингу та фінансів також активно використовуються англійські терміни, серед яких wireless та quantitative easing.

Реклама

Засновник проєкту Diciamolo in Italiano Антоніо Зоппетті підкреслює, що англійська мова поступово витісняє італійську, адже вважається більш престижною. Він додає, що така тенденція охоплює весь лексикон італійців і може мати довгострокові наслідки для мови.

Нагадаємо, в Італії затримали одного з найбільш небезпечних мафіозі.