Італійські шефкухарі назвали, що ніколи не треба замовляти туристам та ознаки поганого ресторану

Італійські шефкухарі розповіли, які страви ніколи не потрібно замовляти під час відпочинку у цій країні, та про ознаки поганого ресторану.

Про це пише Daily Mail.

Ви пили капучино в неправильний час доби, їли "несправжні" страви італійської кухні та обідали в ресторанах-пастках для туристів, до яких місцеві жителі не доторкнулися б і з жердиною від венеціанського каналу. Але допомога вже поруч, завдяки Етторе Боккіа, шефкухарю гранд-готелю Villa Serbelloni на озері Комо, Лоренцо Нігро, шеф-кухарю ресторану Archway в Баттерсі, та "мамам" з лондонської мережі ресторанів La Mia Mamma – невеликої мережі, де італійські мами готують для відвідувачів свої регіональні страви.

Так, вони розповіли про те, що можна, що не можна і чого точно не варто робити під час відвідування ресторанів в Італії.

Найгірші туристичні помилки

Пити капучино в невідповідний час

Винайдена в Італії 1901 року, ця пінна кава є основним продуктом харчування в усьому світі. Але є правильний спосіб, як її пити. Етторе каже: "Одна з найбільших помилок – замовляти капучино після їжі або в другій половині дня. Італійці зазвичай п'ють капучино лише на сніданок".

Замовлення пасти болоньєзе

Це одна з найпопулярніших страв у світі, але в Італії ви не знайдете багато прихильників, якщо замовите її. Етторе каже: "Туристи іноді очікують певних страв, таких як спагеті болоньєзе або фрикадельки, які не часто зустрічаються в автентичній італійській кухні. Ми просто не їмо таке поєднання продуктів. Для соусу болоньєзе ми використовуємо інші види пасти, переважно з яєчного тіста, такі як тортеліні, равіолі, каннеллоні, лазанья та пасти з родини тальятелле. В Італії ми будемо їсти спагеті як першу страву, а потім фрикадельки як основну страву, але не разом – це більше італо-американська традиція".

Їсти спагеті не тими столовими приборами – і класти не той сир у карбонару

Це ще одна улюблена страва, але в ресторанах легко помилитися з карбонарою, попереджають італійські кухарі. Вони кажуть, що справжній ресторан подасть карбонару з сиром пекоріно, а не з пармезаном, і з гуанчале (свиняча щока), а не з панчеттою (свиняче черевце).

"Само собою зрозуміло – без вершків, курки, грибів тощо", - каже Етторе. А якщо ви все ж таки замовите спагеті – ніколи не їжте їх ложкою, радить він.

Перебір зі спеціями та заправками

Відважні гурмани можуть з гордістю обрати найскладнішу страву в меню під час відпустки. Але навряд чи це буде найбільш автентичним вибором.

Етторе каже, що італійські кухарі ніколи не "додають багато спецій або начинок до пасти чи піци". Він поділився: "Ми цінуємо натуральний смак інгредієнтів. Тому чим простіше, тим краще. Ми любимо салати, але в справжньому ресторані подають гарний вибір овочів, які не потребують багато заправок, кремів і т.д., адже ви ж не хочете закривати свіжий помідор дивовижної якості. Оливкової олії першого віджиму та трохи солі буде більш ніж достатньо. Менше – це більше, завжди!

Замовляти салат "Цезар" або салат як закуску

Говорячи про салати, "Цезар" відсутній у меню як Етторе, так і "мам". Етторе додає, що "для них салат – це лише гарнір до основної страви", а не закуска.

Їсти хліб з оливковою олією та оцтом

Полюбляєте перед їжею замочувати шматочок свіжого хліба в оцті та олії? Це не по-італійськи, скажуть "мами". У традиційному ресторані гостей зустрінуть "з хлібним кошиком і грісіні (хлібними паличками)", пояснюють вони.

Обирати часниковий хліб

Погані новини, якщо ви любите часниковий хліб. Етторе каже, що багато туристів "вважають, що такі страви, як часниковий хліб, є автентичними італійськими витворами, але це здебільшого американсько-італійські витвори". "Мами" кажуть, що ви ніколи не знайдете часниковий хліб у традиційному меню.

Замовлення піци пепероні

Це улюблена страва багатьох туристів, але варто "тікати", якщо побачите в меню піцу з пепероні, кажуть "мами". Вони кажуть, що традиційна піца з ковбасою називається "діавола" і використовує "злегка гостру салямі".

Їсти "Феттучіні Альфредо"

Кухарі кажуть, що одна з найгірших помилок – замовити "Феттучіні Альфредо", оскільки ви, швидше за все, заробите декілька косих поглядів від італійських відвідувачів ресторану. Лоренцо каже: "До переїзду до Лондона я ніколи не чув про цю страву в Італії". Етторе додав, що цю пасту "не їли б італійці", які уникають "надмірно жирних макаронних страв з важкими вершковими соусами".

Як розпізнати туристичну пастку

Ресторани, які працюють протягом всього дня

У ресторані, який "обслуговує місцевих, буде перерва між обідом і вечерею", - кажуть "мами". Якщо ж десь працюють цілодобово – це, скоріш за все, заклад для туристів.

Меню декількома мовами

Можливо, вас і заспокоює англійська мова в меню, але ви можете потрапити до туристичної пастки. Етторе каже: "Уникайте ресторанів з меню декількома мовами або з фотографіями страв", в той час як "мами" попереджають оминати місця з "перекладом декількома мовами".

Велике меню

Велике меню страв – це також ознака туристичної пастки. "Мами" кажуть: "Обирайте місце з невеликим меню, а не з великою кількістю різних рецептів – якість важливіша за кількість".

Забагато інгредієнтів

Їжа також повинна бути простою, кажуть кухарі. Вони попереджають: "Чим більше інгредієнтів у рецепті – тим менш автентичною є страва. Знову ж таки, в Італії ми любимо підкреслювати високу якість інгредієнтів".

Офіціант/офіціантка на вулиці

Якщо хтось намагається завести вас у двері – це, швидше за все, туристична пастка. "Мами" кажуть: "В автентичних ресторанах немає "баттадентро" (продавців біля дверей), які б переконували туристів". Лоренцо каже, що будь-який персонал, який чекає на вас зовні, намагаючись переконати зайти, – це "велике ні".

Як обрати ресторан

Регіональна їжа – хороший знак

Звертайте увагу на страви, що прославляють регіон, в якому ви перебуваєте. Етторе сказав: "Ми, як італійці, ходимо до місць, де згадується регіональна кухня". Лоренцо додав: "Завжди дотримуйтеся того, що готується в регіоні, і спробуйте якомога більше страв".

Обирайте місце поменше

Не звертайте уваги на рекомендації TikTok та Instagram. Лоренцо каже: "Туристи не завжди обирають правильне місце, щоб поїсти, а слідують за трендами або місцем з найбільшою чергою. Місця з найкращою їжею будуть затишними і залишаться поза увагою".

Запитайте місцевих

Етторе рекомендує пошукати пропозиції в спільнотах Facebook, запитати консьєржа в готелі або скористатися Conosco un posto ("Я знаю місце") - застосунком для пошуку прихованих коштовностей, створений італійським блогером.

Здійснюйте правильний пошук в Google

Етторе каже: "Як італієць, якби я хотів знайти хороші ресторани, я б шукав в Instagram ключове слово "Ristorante" разом з назвою міста "RistoranteMilano".

Нагадаємо, мандрівник відвідав усі 7 чудес світу за рекордний час. Відомо, яким був його маршрут.

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