Італійські шефкухарі назвали, що ніколи не треба замовляти туристам та ознаки поганого ресторану

Вони назвали помилки туристів.
Італійські шефкухарі розповіли, які страви ніколи не потрібно замовляти під час відпочинку у цій країні, та про ознаки поганого ресторану.
Про це пише Daily Mail.
Ви пили капучино в неправильний час доби, їли "несправжні" страви італійської кухні та обідали в ресторанах-пастках для туристів, до яких місцеві жителі не доторкнулися б і з жердиною від венеціанського каналу. Але допомога вже поруч, завдяки Етторе Боккіа, шефкухарю гранд-готелю Villa Serbelloni на озері Комо, Лоренцо Нігро, шеф-кухарю ресторану Archway в Баттерсі, та "мамам" з лондонської мережі ресторанів La Mia Mamma – невеликої мережі, де італійські мами готують для відвідувачів свої регіональні страви.
Так, вони розповіли про те, що можна, що не можна і чого точно не варто робити під час відвідування ресторанів в Італії.
Найгірші туристичні помилки
- Пити капучино в невідповідний час
Винайдена в Італії 1901 року, ця пінна кава є основним продуктом харчування в усьому світі. Але є правильний спосіб, як її пити. Етторе каже: "Одна з найбільших помилок – замовляти капучино після їжі або в другій половині дня. Італійці зазвичай п'ють капучино лише на сніданок".
- Замовлення пасти болоньєзе
Це одна з найпопулярніших страв у світі, але в Італії ви не знайдете багато прихильників, якщо замовите її. Етторе каже: "Туристи іноді очікують певних страв, таких як спагеті болоньєзе або фрикадельки, які не часто зустрічаються в автентичній італійській кухні. Ми просто не їмо таке поєднання продуктів. Для соусу болоньєзе ми використовуємо інші види пасти, переважно з яєчного тіста, такі як тортеліні, равіолі, каннеллоні, лазанья та пасти з родини тальятелле. В Італії ми будемо їсти спагеті як першу страву, а потім фрикадельки як основну страву, але не разом – це більше італо-американська традиція".
- Їсти спагеті не тими столовими приборами – і класти не той сир у карбонару
Це ще одна улюблена страва, але в ресторанах легко помилитися з карбонарою, попереджають італійські кухарі. Вони кажуть, що справжній ресторан подасть карбонару з сиром пекоріно, а не з пармезаном, і з гуанчале (свиняча щока), а не з панчеттою (свиняче черевце).
"Само собою зрозуміло – без вершків, курки, грибів тощо", - каже Етторе. А якщо ви все ж таки замовите спагеті – ніколи не їжте їх ложкою, радить він.
- Перебір зі спеціями та заправками
Відважні гурмани можуть з гордістю обрати найскладнішу страву в меню під час відпустки. Але навряд чи це буде найбільш автентичним вибором.
Етторе каже, що італійські кухарі ніколи не "додають багато спецій або начинок до пасти чи піци". Він поділився: "Ми цінуємо натуральний смак інгредієнтів. Тому чим простіше, тим краще. Ми любимо салати, але в справжньому ресторані подають гарний вибір овочів, які не потребують багато заправок, кремів і т.д., адже ви ж не хочете закривати свіжий помідор дивовижної якості. Оливкової олії першого віджиму та трохи солі буде більш ніж достатньо. Менше – це більше, завжди!
- Замовляти салат "Цезар" або салат як закуску
Говорячи про салати, "Цезар" відсутній у меню як Етторе, так і "мам". Етторе додає, що "для них салат – це лише гарнір до основної страви", а не закуска.
- Їсти хліб з оливковою олією та оцтом
Полюбляєте перед їжею замочувати шматочок свіжого хліба в оцті та олії? Це не по-італійськи, скажуть "мами". У традиційному ресторані гостей зустрінуть "з хлібним кошиком і грісіні (хлібними паличками)", пояснюють вони.
- Обирати часниковий хліб
Погані новини, якщо ви любите часниковий хліб. Етторе каже, що багато туристів "вважають, що такі страви, як часниковий хліб, є автентичними італійськими витворами, але це здебільшого американсько-італійські витвори". "Мами" кажуть, що ви ніколи не знайдете часниковий хліб у традиційному меню.
- Замовлення піци пепероні
Це улюблена страва багатьох туристів, але варто "тікати", якщо побачите в меню піцу з пепероні, кажуть "мами". Вони кажуть, що традиційна піца з ковбасою називається "діавола" і використовує "злегка гостру салямі".
- Їсти "Феттучіні Альфредо"
Кухарі кажуть, що одна з найгірших помилок – замовити "Феттучіні Альфредо", оскільки ви, швидше за все, заробите декілька косих поглядів від італійських відвідувачів ресторану. Лоренцо каже: "До переїзду до Лондона я ніколи не чув про цю страву в Італії". Етторе додав, що цю пасту "не їли б італійці", які уникають "надмірно жирних макаронних страв з важкими вершковими соусами".
Як розпізнати туристичну пастку
- Ресторани, які працюють протягом всього дня
У ресторані, який "обслуговує місцевих, буде перерва між обідом і вечерею", - кажуть "мами". Якщо ж десь працюють цілодобово – це, скоріш за все, заклад для туристів.
- Меню декількома мовами
Можливо, вас і заспокоює англійська мова в меню, але ви можете потрапити до туристичної пастки. Етторе каже: "Уникайте ресторанів з меню декількома мовами або з фотографіями страв", в той час як "мами" попереджають оминати місця з "перекладом декількома мовами".
- Велике меню
Велике меню страв – це також ознака туристичної пастки. "Мами" кажуть: "Обирайте місце з невеликим меню, а не з великою кількістю різних рецептів – якість важливіша за кількість".
- Забагато інгредієнтів
Їжа також повинна бути простою, кажуть кухарі. Вони попереджають: "Чим більше інгредієнтів у рецепті – тим менш автентичною є страва. Знову ж таки, в Італії ми любимо підкреслювати високу якість інгредієнтів".
- Офіціант/офіціантка на вулиці
Якщо хтось намагається завести вас у двері – це, швидше за все, туристична пастка. "Мами" кажуть: "В автентичних ресторанах немає "баттадентро" (продавців біля дверей), які б переконували туристів". Лоренцо каже, що будь-який персонал, який чекає на вас зовні, намагаючись переконати зайти, – це "велике ні".
Як обрати ресторан
- Регіональна їжа – хороший знак
Звертайте увагу на страви, що прославляють регіон, в якому ви перебуваєте. Етторе сказав: "Ми, як італійці, ходимо до місць, де згадується регіональна кухня". Лоренцо додав: "Завжди дотримуйтеся того, що готується в регіоні, і спробуйте якомога більше страв".
- Обирайте місце поменше
Не звертайте уваги на рекомендації TikTok та Instagram. Лоренцо каже: "Туристи не завжди обирають правильне місце, щоб поїсти, а слідують за трендами або місцем з найбільшою чергою. Місця з найкращою їжею будуть затишними і залишаться поза увагою".
- Запитайте місцевих
Етторе рекомендує пошукати пропозиції в спільнотах Facebook, запитати консьєржа в готелі або скористатися Conosco un posto ("Я знаю місце") - застосунком для пошуку прихованих коштовностей, створений італійським блогером.
- Здійснюйте правильний пошук в Google
Етторе каже: "Як італієць, якби я хотів знайти хороші ресторани, я б шукав в Instagram ключове слово "Ristorante" разом з назвою міста "RistoranteMilano".
Нагадаємо, мандрівник відвідав усі 7 чудес світу за рекордний час. Відомо, яким був його маршрут.
Читайте також:
- В Україні знайшли загадковий цвинтар, про існування якого не знали навіть місцеві: хто там похований (фото, відео)
- 6-річна дівчинка не отримала паспорт через те, що її назвали на честь персонажа "Гри престолів"
- Справжнє "обличчя" Баха ожило: науковці відновили риси композитора з суперечливого черепа – фото