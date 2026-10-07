Юрію чи Юріє: як правильно звертатися українською мовою

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Кличний відмінок часто викликає труднощі навіть із добре знайомими іменами. Одне з таких — Юрій. У розмові, листуванні та привітаннях можна зустріти і Юрію, і Юріє, тому не завжди зрозуміло, який варіант відповідає сучасним нормам української мови.

Плутанина виникає через те, що чоловічі та жіночі імена утворюють кличний відмінок по-різному. Те, що правильно для Марії чи Софії, не можна автоматично переносити на Юрія, Віталія або Анатолія.

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Юрію чи Юріє — як правильно

Нормативна форма кличного відмінка імені Юрій — Юрію. Чинний «Український правопис» визначає, що чоловічі імена на -ій у кличному відмінку мають закінчення -ю.

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Тому правильно:

Юрію, добрий день.

Дякую вам, Юрію.

Форма «Юріє» для чоловічого імені Юрій не є нормативною.

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Чому виникає форма Юріє

Найчастіше її утворюють за аналогією з жіночими іменами:

Марія → Маріє

Лідія → Лідіє

Софія → Софіє

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Але чоловічі імена на -ій змінюються інакше:

Анатолій → Анатолію

Віталій → Віталію

Григорій → Григорію

Юрій → Юрію

На це звертають увагу й мовознавці, пояснюючи, що помилкова форма Юріє виникає через перенесення моделі жіночих імен на чоловічі.

Як правильно: пане Юрію чи пан Юрій

Якщо ми говоримо про людину, використовуємо називний відмінок: пан Юрій уже прийшов.

Якщо звертаємося до неї безпосередньо, потрібен кличний: пане Юрію, проходьте.

У звертанні кличної форми набувають обидва слова. У чинному правописі зафіксовано аналогічні конструкції на зразок пане Віталію.

Як писати в листах і привітаннях

У діловому та особистому листуванні діє те саме правило. Якщо ім’я є звертанням до адресата, потрібно вживати кличний відмінок, наприклад:

Добрий день, Юрію.

Шановний Юрію, дякуємо за звернення.

Юрію, вітаю вас із днем народження.

Тобто форма імені залежить не від того, де воно стоїть у реченні, а від того, чи звертаємося ми безпосередньо до людини.

А якщо людину називають Юра

Розмовна форма Юра має власний кличний відмінок: Юра → Юро.

Наприклад: Юро, зачекай хвилину.

Отже, Юрію і Юро — правильні форми, але вони походять від різних варіантів імені.

Як легко запам’ятати

Можна орієнтуватися на схожі чоловічі імена:

Сергій → Сергію

Віталій → Віталію

Юрій → Юрію

А закінчення -є характерне, зокрема, для багатьох жіночих імен:

Марія → Маріє

Софія → Софіє

Саме ця різниця допомагає не плутати форми.

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