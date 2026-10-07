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Юрію чи Юріє: як правильно звертатися українською мовою
Як правильно звертатися до Юрія українською.
Кличний відмінок часто викликає труднощі навіть із добре знайомими іменами. Одне з таких — Юрій. У розмові, листуванні та привітаннях можна зустріти і Юрію, і Юріє, тому не завжди зрозуміло, який варіант відповідає сучасним нормам української мови.
Плутанина виникає через те, що чоловічі та жіночі імена утворюють кличний відмінок по-різному. Те, що правильно для Марії чи Софії, не можна автоматично переносити на Юрія, Віталія або Анатолія.
Юрію чи Юріє — як правильно
Нормативна форма кличного відмінка імені Юрій — Юрію. Чинний «Український правопис» визначає, що чоловічі імена на -ій у кличному відмінку мають закінчення -ю.
Тому правильно:
Юрію, добрий день.
Дякую вам, Юрію.
Форма «Юріє» для чоловічого імені Юрій не є нормативною.
Чому виникає форма Юріє
Найчастіше її утворюють за аналогією з жіночими іменами:
Марія → Маріє
Лідія → Лідіє
Софія → Софіє
Але чоловічі імена на -ій змінюються інакше:
Анатолій → Анатолію
Віталій → Віталію
Григорій → Григорію
Юрій → Юрію
На це звертають увагу й мовознавці, пояснюючи, що помилкова форма Юріє виникає через перенесення моделі жіночих імен на чоловічі.
Як правильно: пане Юрію чи пан Юрій
Якщо ми говоримо про людину, використовуємо називний відмінок: пан Юрій уже прийшов.
Якщо звертаємося до неї безпосередньо, потрібен кличний: пане Юрію, проходьте.
У звертанні кличної форми набувають обидва слова. У чинному правописі зафіксовано аналогічні конструкції на зразок пане Віталію.
Як писати в листах і привітаннях
У діловому та особистому листуванні діє те саме правило. Якщо ім’я є звертанням до адресата, потрібно вживати кличний відмінок, наприклад:
Добрий день, Юрію.
Шановний Юрію, дякуємо за звернення.
Юрію, вітаю вас із днем народження.
Тобто форма імені залежить не від того, де воно стоїть у реченні, а від того, чи звертаємося ми безпосередньо до людини.
А якщо людину називають Юра
Розмовна форма Юра має власний кличний відмінок: Юра → Юро.
Наприклад: Юро, зачекай хвилину.
Отже, Юрію і Юро — правильні форми, але вони походять від різних варіантів імені.
Як легко запам’ятати
Можна орієнтуватися на схожі чоловічі імена:
Сергій → Сергію
Віталій → Віталію
Юрій → Юрію
А закінчення -є характерне, зокрема, для багатьох жіночих імен:
Марія → Маріє
Софія → Софіє
Саме ця різниця допомагає не плутати форми.