ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
13k
Час на прочитання
2 хв

Юрію чи Юріє: як правильно звертатися українською мовою

Як правильно звертатися до Юрія українською.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Юрію чи Юріє: як правильно звертатися українською мовою

Кличний відмінок часто викликає труднощі навіть із добре знайомими іменами. Одне з таких — Юрій. У розмові, листуванні та привітаннях можна зустріти і Юрію, і Юріє, тому не завжди зрозуміло, який варіант відповідає сучасним нормам української мови.

Плутанина виникає через те, що чоловічі та жіночі імена утворюють кличний відмінок по-різному. Те, що правильно для Марії чи Софії, не можна автоматично переносити на Юрія, Віталія або Анатолія.

Юрію чи Юріє — як правильно

Нормативна форма кличного відмінка імені Юрій — Юрію. Чинний «Український правопис» визначає, що чоловічі імена на -ій у кличному відмінку мають закінчення -ю.

Тому правильно:

Юрію, добрий день.

Дякую вам, Юрію.

Форма «Юріє» для чоловічого імені Юрій не є нормативною.

Чому виникає форма Юріє

Найчастіше її утворюють за аналогією з жіночими іменами:

Марія → Маріє

Лідія → Лідіє

Софія → Софіє

Але чоловічі імена на -ій змінюються інакше:

Анатолій → Анатолію

Віталій → Віталію

Григорій → Григорію

Юрій → Юрію

На це звертають увагу й мовознавці, пояснюючи, що помилкова форма Юріє виникає через перенесення моделі жіночих імен на чоловічі.

Як правильно: пане Юрію чи пан Юрій

Якщо ми говоримо про людину, використовуємо називний відмінок: пан Юрій уже прийшов.

Якщо звертаємося до неї безпосередньо, потрібен кличний: пане Юрію, проходьте.

У звертанні кличної форми набувають обидва слова. У чинному правописі зафіксовано аналогічні конструкції на зразок пане Віталію.

Як писати в листах і привітаннях

У діловому та особистому листуванні діє те саме правило. Якщо ім’я є звертанням до адресата, потрібно вживати кличний відмінок, наприклад:

Добрий день, Юрію.

Шановний Юрію, дякуємо за звернення.

Юрію, вітаю вас із днем народження.

Тобто форма імені залежить не від того, де воно стоїть у реченні, а від того, чи звертаємося ми безпосередньо до людини.

А якщо людину називають Юра

Розмовна форма Юра має власний кличний відмінок: Юра → Юро.

Наприклад: Юро, зачекай хвилину.

Отже, Юрію і Юро — правильні форми, але вони походять від різних варіантів імені.

Як легко запам’ятати

Можна орієнтуватися на схожі чоловічі імена:

Сергій → Сергію

Віталій → Віталію

Юрій → Юрію

А закінчення -є характерне, зокрема, для багатьох жіночих імен:

Марія → Маріє

Софія → Софіє

Саме ця різниця допомагає не плутати форми.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie