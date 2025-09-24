Ютубер заарештований через "моторошну" заяву про великий аеропорт: що він сказав

Аеропорт / © Getty Images

В Індії ютубер із понад пів мільйона підписників нещодавно був заарештований за наклеп на ключовий інфраструктурний проєкт, стверджуючи, що в аеропорту Гоа мешкають привиди.

Про це повідомляє Oddity Central.

Акшай Вашишт, користувач YouTube з понад 572 000 підписників, був заарештований у Нью-Делі за нібито розпалювання страху і поширення брехні про ключовий державний інфраструктурний проєкт. Власник YouTube-каналу, присвяченого паранормальним явищам, Вашишт стверджував, що Міжнародний аеропорт Манохар, найновіший аеропорт в Гоа, був побудований на місці крематорію і страждає на паранормальну активність. Після того, як його відео під назвою «Злий привид аеропорту Гоа» було виявлено відділом моніторингу соціальних мереж поліції Гоа, автор популярного контенту був заарештований і доправлений до поліцейської дільниці Мопа для допиту.

За даними поліції, кліп Акшая Вашишта містив «неправдиві, зловмисні та забобонні твердження», покликані підвищити його присутність в Інтернеті шляхом нагнітання страху. У відео, яке поширювалося на різних платформах соціальних мереж, індійський блогер стверджував, що співробітники аеропорту Манохар повідомляли про «паранормальну активність» і що багато пілотів відмовлялися літати вночі через примарні видива, зокрема таємничу жінку в червоному сарі на злітно-посадковій смузі аеропорту. Його також звинувачують у тому, що він переказує вигадані свідчення своїх підписників, щоб надати своїм історіям легітимності.

18 вересня Вашишт опублікував допис про свій арешт в Instagram, заявивши, що арешт був «необґрунтованим» і «незаконним», і стверджуючи, що поліція його переслідувала.

