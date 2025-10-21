Ювелір вставив собі в око двокаратний діамант і став зіркою Мережі (фото)

Ювелір вставив собі в око діамант / © Pexels

Реклама

Ювелір зі штату Алабама (США) Слейтер Джонс зробив собі найдорожчий у світі штучний протез ока — з діамантом вагою 2 карати, вартістю близько 2 млн доларів (близько 84 млн грн).

Про це йдеться на dailymail.

23-річний чоловік жартує, що тепер виглядає, як справжній кінолиходій із фільмів про Джеймса Бонда. Його фото з «діамантовим оком» вже стали вірусними у соцмережах.

Реклама

Ювелір зі штату Алабама (США) Слейтер Джонс зробив собі найдорожчий у світі штучний протез ока Фото dailymail

За словами фахівця з протезування Джона Імма, який створював цей унікальний протез, це найдорожче штучне око у світі.

«За 32 роки я виготовив близько 10 тисяч протезів для пацієнтів від шести тижнів до 101 року. Але цей — найцінніший за матеріалами. Це справжній 2-каратний діамант. Чому не три? Бо не вмістився б у око», — пожартував Імм.

Фото dailymail

Слейтер втратив зір на праве око у 17 років через інфекцію токсоплазмозу. Після кількох невдалих операцій лікарі змушені були видалити око. Щоб не втратити впевненість у собі, юнак вирішив створити протез, який відповідав би його професії — ювелірній справі.

Так народилося «діамантове око» — протез із природним блиском дорогоцінного каменю, що сяє на світлі.

Реклама

Реакція Мережі

Тепер Джонс називає себе Diamond Eye і використовує свій новий образ як візитну картку бізнесу. У його Instagram можна побачити жартівливі підписи:

«Якщо у вашого ювеліра немає діамантового ока — не хочу його бачити».

У коментарях користувачі пишуть:

«Виглядаєш як справжній лиходій із Бонда»,

«Найкрутіший протез, який я коли-небудь бачив»,

«Я б сам віддав око, щоб мати таке».

Багато хто хвалить Джонса за те, що він перетворив втрату на перевагу, зробивши зі своєї історії успішний бренд.

Щоправда, деякі жартома застерігають його бути обережним:

Реклама

«Усе добре, поки ніхто не захоче вирвати в тебе цей „діамант“».

Нагадаємо, раніше йшлося про історію безцінних ювелірних прикрас французької корони, як вкрали з Лувру.

Грабіжники розбили подвійне захисне скло «болгаркою», а їхня спецоперація зайняла лише сім хвилин.