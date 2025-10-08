Ювеліри створили найдорожчу у світі золоту сукню: який вона має вигляд і ціна (фото)

Реклама

В ОАЕ майстри-ювеліри створили найдорожчу у світі золоту сукню.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Виготовлена з 1 270,5 г 21-каратного золота і вагою 8 810,7 г, вона має приголомшливий цінник у 1 088 000 доларів.

Повний образ містить величний хаяр (головний убір), корону та пару сережок, тобто загальна вага вбрання становить 10 081,2 г. Це приблизно стільки ж, скільки важить собака породи такса або півтори кулі для боулінгу.

Але окрім ваги, цей витвір відзначається своєю художньою майстерністю. Натхненний еміратською спадщиною, дизайн поєднує традиційні мотиви з сучасною розкішшю.

Найдорожча у світі сукня / © Guinness World Records

Головний убір віддає данину культурній гордості, в той час як великий золотий браслет простягається через зап'ястя і плече, повторюючи елегантність традиційних прикрас. Сама сукня, ретельно оздоблена коштовним камінням, мерехтить яскравими деталями і перетворює вбрання на витвір мистецтва, який можна носити.

Майстерність і творчість ювелірів Al Romaizan відображає вміння та креативність майстрів, чия репутація інноваційності вже давно вирізняє їх на конкурентному ювелірному ринку Дубаю.

Найдорожча у світі сукня / © Guinness World Records

Поєднуючи технічну точність, художній дизайн та розкіш, рекордна золота сукня Al Romaizan приголомшує уяву глядачів по всьому світу. Вона підкреслює не лише спадщину бренду, але й позицію Дубаю як глобального центру, де традиції та розкіш плавно переплітаються.

І якщо про більшість суконь судять за фасоном, то цій, можливо, просто необхідний власний охоронець і банківське сховище. Зрештою, не щодня ви одягаєте вбрання вартістю понад мільйон доларів.

Нагадаємо, раніше у Дубаї встановили рекорд найдорожчої чашки кави у світі.