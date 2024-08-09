Від милої традиції до рекорду: подруги 60 років обмінюються однією листівкою на день народження

Вони навіть не підозрювали, що традиція, яку вони започаткували понад 60 років тому, одного дня поб'є світовий рекорд.

Австралійки Лінлі Ламберт і Жанетт Грехем стали парою, яка найдовше обмінюється листівкою на день народження – 61 рік.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Все почалося в березні 1963 року, коли Лінлі надіслала Жанетт листівку на її день народження. У ній містився заклик обмінюватися нею, тож коли настав грудень, Жанетт надіслала її назад Лінлі. Відтоді листівка пересилається туди-сюди, а жінки щоразу додають рік, щоб відслідковувати їхню дружбу, яка триває все життя.

На листівці з шотландською тематикою зображений кролик у капелюсі з величезним олівцем у руці. На лицьовій стороні написано "Привітання з днем народження від близьких друзів! Ця листівка містить найдобріші побажання, які лише можуть бути...".

Листівка Лінлі та Жанетт / Фото: Guinness World Records

На внутрішній стороні продовжується: "І моє ім'я підписане олівцем (це ощадливий спосіб, як бачиш). Коли настане мій день, зітри ім'я і підпиши замість нього своє ім'я, і ми будемо надсилати це привітання туди-сюди ще багато років! З днем народження і щасливого-щасливого року".

Листівка Лінлі та Жанетт / Фото: Guinness World Records

Жанетт, якій зараз 84, і Лінлі, якій зараз 80, були підлітками, коли познайомилися. Через їхні кар'єри, бойфрендів, шлюби і материнство, одне залишилося незмінним – вони обмінювалися тією ж листівкою на день народження.

Жінки, які живуть приблизно в 30 хвилинах їзди одна від одної в Перті, розповіли, що 1960 року Лінлі з родиною переїхала в будинок навпроти, де жила Жанетт, і вони подружилися.

"Відтоді дружба тривала до самого шлюбу, а потім і до народження дітей", - кажуть вони.

Лінлі та Жанетт в молодості / Фото: Guinness World Records

За їхніми словами, обмін листівками на кожен день народження "заощадив багато грошей за ці роки", хоча Жанетт скаржиться, що їй доводиться щороку зберігати її довше, ніж Лінлі.

1993 року Жанетт, яка раніше працювала стенографісткою, звернулася до Книги рекордів Гіннеса, щоб запитати, чи може листівка, якою вона обмінялася з Лінлі претендувати на рекорд, хоча на той час вони були дуже далекі від того, щоб претендувати на цей титул.

Тепер їхня дружба офіційно стала рекордсменом, сказала Лінлі: "Ми обидві дуже схвильовані і чекаємо, коли зможемо показати наш сертифікат друзям і родині".

Лінлі Ламберт і Жанетт Грехем / Фото: Guinness World Records

Пенсіонерки планують і надалі надсилати листівки одна одній, хоча й зізнаються, що дедалі більше хвилюються, що через рік вони загубляться на пошті.

Нагадаємо, папуга-рекордсмен з людським інтелектом Аполлон шокував світ. Він встановив рекорд за кількістю предметів, ідентифікованих папугою за три хвилини.

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