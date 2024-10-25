Із річки витягли химерний помаранчевий "мішок, що світиться", із живими тваринами всередині – фото

Екологи одного з нідерландських міст були спантеличені, коли їм представили помаранчевий мішок з дикими тваринами, що "світиться".

Про це повідомляє AD.

Рідкісні моховатки – дрібні безхребетні, які можуть утворювати тисячі груп, утворюючи "форму мішка" – були виявлені на дні плавучого острова в Утрехті.

Екологиня Енн Нійс прокоментувала знахідку: "Це висіло на дні плавучого острова. Це тварини, які разом утворюють колонію: водяні моховатки".

Декілька колоній можуть виростати разом у плавучі мішки до 2 метрів у діаметрі. За словами Нійс, "мішок, що світиться" – це насправді декілька тварин, що живуть у колонії, і вони не є поширеними в Нідерландах.

Моховатки / Фото: Stadsecologen Utrecht

"На щастя, вони не завдають шкоди навколишньому середовищу", - додала Енн. "Мішок може досягати 2 метрів у діаметрі. Потім цей мішок прикріплюється до чогось", - сказала вона.

Попри це, видовище яскравого помаранчевого "мішка" з безліччю організмів не для людей зі слабкими нервами.

Моховатки поширені в Америці, але в минулому столітті вони поширилися усім світом. На початку цього року їхні масові скупчення були помічені у водосховищі в Оклахомі, що породило змови про "іншопланетні яйцеклітини".

Моховатки – це скупчення істот, відомих як зооїди, вони мають долі міліметра в довжину і утворюють слизьку масу. Вони здатні до самоклонування, оскільки мають як чоловічі, так і жіночі репродуктивні органи. Це означає, що вони також можуть розмножуватися нестатевим шляхом, якщо одна особина відривається від колонії, що дозволяє їм розмножуватися в ще більшій кількості. В основному вони харчуються бактеріями та фітопланктоном, який міститься у воді.

Нагадаємо, на пляжі знайшли моторошну істоту, схожу на морського динозавра. Істота має змієподібний довгий тулуб та гострі зуби.

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