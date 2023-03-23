Із вантажівки на дорогу висипалося 10 000 винних пляшок (фото)

Інцидент стався внаслідок ДТП.
У США перекинулася вантажівка з пляшками для вина.
У результаті, на каліфорнійському шосе опинилося 10 000 порожніх пляшок.
Про це пише upi.com.
Так, каліфорнійський дорожній патруль повідомив, що аварія сталася неподалік міста Гілдсбург. Машина перекинулася, трейлер розірвало і на проїжджу частину висипався вантаж.
Повідомляється, що внаслідок пригоди ніхто не постраждав.
Причина аварії поки що невідома. Бригади, які прибули на місце, прибрали безлад і відремонтували огорожу.
Нагадаємо, колекціонер розпродує свої ретроавтівки заради ЗСУ. Серед машин є авто Гітлера і американського президента.
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