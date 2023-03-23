Із вантажівки на дорогу висипалося 10 000 винних пляшок (фото)

У США перекинулася вантажівка з пляшками для вина.

У результаті, на каліфорнійському шосе опинилося 10 000 порожніх пляшок.

Про це пише upi.com.

Так, каліфорнійський дорожній патруль повідомив, що аварія сталася неподалік міста Гілдсбург. Машина перекинулася, трейлер розірвало і на проїжджу частину висипався вантаж.

Фото: upi.com

Повідомляється, що внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Причина аварії поки що невідома. Бригади, які прибули на місце, прибрали безлад і відремонтували огорожу.

Нагадаємо, колекціонер розпродує свої ретроавтівки заради ЗСУ. Серед машин є авто Гітлера і американського президента.

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