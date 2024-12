Із вантажівки висипалося 25 тонн пивних бляшанок: фото, як місцеві збирали свою "здобич"

У Мексиці десятки людей пограбували вантажівку з 25 тоннами пива, яка перекинулася посеред дороги.

Про це пише Need To Know.

На кадрах видно, як натовп, озброєний картонними коробками та ящиками, збирає свою "здобич". Видно, як деякі з них залазять у перекинутий причіп через розхитаний дах, щоб принести ще бляшанок. А одного з тих, хто прийшов раніше, навіть зняли на відео, як він сьорбав із бляшанки, спостерігаючи за діями своїх співучасників.

На дорозі перекинулася вантажівка з 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

Водій вантажівки перевищив швидкість, коли перевозив бурштиновий нектар близько 7 ранку 28 листопада. За повідомленнями, його поспіх призвів до перекидання автомобіля на повороті. Коли причіп вдарився об землю, весь вантаж розлився на 86-му кілометрі мексиканського шосе Меріда-Кампече. Аварія призвела до зупинки руху.

На дорозі перекинулася вантажівка з 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

За лічені секунди учасники дорожнього руху вибігли з машин, щоб зібрати стільки бляшанок, скільки змогли дістати. Незабаром до них долучилися мешканці сусіднього Тепакана, коли новина про аварію поширилася.

На дорозі перекинулася вантажівка з 25 тоннами пива / Фото: Jam Press

Медики швидкої допомоги швидко прибули на місце події, щоб надати допомогу водієві вантажівки. На щастя, виявилося, що він отримав лише незначні травми.

Зрештою, з'явилися співробітники Національної гвардії, які змусили людей розійтися. Ніхто не був заарештований.

Нагадаємо, раніше у Німеччині поліцейський втратив роботу після того, як забрав собі 180 кілограмів сиру, який висипався із вантажівки внаслідок нещасного випадку. Також його оштрафували на сотні євро.

Читайте також: