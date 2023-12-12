Із висувним туалетом і гойдалкою: молода пара перетворила старий фургон на будинок (відео)

Пару засипали похвалою та компліментами після розповіді, як вони перетворили фургон на крихітний будинок своєї мрії.

Мібс та її хлопець купили старий Mercedes Sprinter LWB у віці 23 років і розпочали його повну сучасну перебудову - з висувним унітазом, душем і навіть гойдалкою.

"Він був не в кращому стані, тому його перевтілення зайняло цілу вічність. Нам довелося використовувати кутову шліфувальну машину, щоб вирізати підлогу, бо вона була дуже пошкоджена. Ми проробили у фургоні декілька дірок - і, можливо, також випадково помилково відрізали двері - упс!" – поділилася вона у своєму TikTok.

Далі Мібс розповіла, як вони взялися за ізоляцію та обшивку фургона, перш ніж знести стару перегородку, щоб збудувати нову. За її словами, через декілька місяців фургон став менше схожим на металеву скриньку.

"Ми самі зробили всю електрику і не постраждали від удару струмом".

Потім пара "тижнями шліфувала дерев'яні піддони для стелі" та загалом змонтувала 123 балки. Саме тоді почалося будівництво каркасів для кухні та диванної зони.

"Все зайняло вдвічі більше часу, ніж ми очікували: було багато спроб і помилок", - каже вона. "Нарешті ми отримали стільницю і раковину і зробили всі кухонні двері в стилі шейкера. Це зайняло цілу вічність!".

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Нарешті кухня була майже готова, і пара спробувала придумати, як вставити розсувні двері: "У результаті я купила для цього декілька надпотужних напрямних для ящиків".

Потім вони закінчили свою спальню і "гараж" і навіть додали гойдалку - майже через рік від моменту, як вони вперше почали будівництво.

Користувачі були у захопленні від затишного будиночка на колесах:

Це дуже мило! Особисто я додав би невелику фіранку під ліжком, щоб не було видно місця для зберігання речей

Має чудовий вигляд

Приголомшливо! Ви молодці

Я хочу це зробити, але навіть не знаю, з чого почати

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