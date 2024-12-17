Ізоляція за гроші: як китаєць втратив тисячі доларів у "Грі в кальмара" по-китайськи

У Китаї набирають популярності сумнівні випробування на ізоляцію, що нагадують сюжет популярного серіалу “Гра в кальмара”. Людям обіцяють значні винагороди за перебування в закритому приміщенні під наглядом відеокамер, однак правила гри настільки суворі, що учасники часто вилітають і втрачають власні кошти.

Про один з таких випадків розповів портал Sixth Tone.

Китаєць, на ім'я Джан, який залишився без роботи, дізнався про “легкий заробіток” — випробування на самодисципліну, організоване компанією Xian Mulin Culture Communication Company. Умови гри передбачають виконання простих завдань, зокрема: не закривати обличчя більше трьох секунд, не вмикати світло до 6 ранку та користуватись телефоном протягом кількох годин

Щоб взяти участь, потрібно внести кошти — сума залежить від тривалості ізоляції. Джан тричі пробував пройти випробування, але щоразу зазнавав поразки й втрачав гроші.

Перша спроба — 930 доларів за 26 днів ізоляції з обіцянкою виграшу у 120 тисяч доларів. Джан вилетів вже в перший день, оскільки закрив обличчя більше ніж на три секунди.

Друга спроба — того ж тижня він заплатив знову, але програв, повернувшись спиною до камери.

Третя спроба — Джан протримався 10 днів, але його дискваліфікували за помилку.

Після чергової невдачі родич Джана припустив, що це може бути шахрайська схема, й чоловік звернувся до суду. Його адвокат назвав умови випробування “необґрунтованими та психологічно виснажливими”.

Журналісти зазначають, що такі випробування рекламуються в китайському аналозі TikTok — платформі Douyin. Людям пропонують різні рівні складності: 26 днів ізоляції — 120 тисяч доларів, 9 днів — 8 тисяч доларів, а 3 дні — 930 доларів. Чим довше людина залишається в кімнаті, тим більшу суму вона може виграти, але й початковий внесок зростає.

Втім, як показує досвід учасників, більшість не здатні виконати суворі правила й втрачають гроші. Інший учасник програв 6 тисяч юанів (приблизно 850 доларів), бо випадково закрив обличчя подушкою. Журналісти припускають, що це не більше ніж шахрайська схема, яка грає на азартності та довірливості людей.