Ізольовані століттями: що приховує загадкова історія народу тасадай

народ тадасай / © wikipedia.org

Реклама

У 1971 році дослідники виявили народ тасадай, який жив у джунглях і використовував знаряддя праці «кам’яного віку». Вони були ізольовані від світу протягом століть. У чому їхня таємниця?

Про це розповіли IflScience.

Ізольовані від світу протягом століть: таємниці народу тасадай

У 1970-1980-х роках увагу ЗМІ та антропологів привернула група людей, яка жила в джунглях острова Мінданао на Філіппінах. Уперше вони привернули увагу через те, що про них ніхто не знав. А вдруге, коли їх запідозрили у шахрайстві.

Реклама

Народ тасадай вперше був відкритий не так давно, у 1971 році. У звітах йшлося, що 26 людей жили в печерах, носили малу кількість одягу та використовували знаряддя кам’яного віку. Між собою вони спілкувалися власною самобутньою мовою. Група людей не мала контактів із зовнішнім світом і нічого про нього не знала.

Вони діяли як мисливці-збирачі і не знали, як займатися сільським господарством.

«Хоча їхня економіка по суті базується на збиранні їжі, з 1966 року вони навчилися ловити кілька видів тварин. Попередні лінгвістичні дані свідчать, що тасадай були ізольовані від своїх найближчих сусідів протягом 600 років або більше», — пишуть у звіті 1972 року.

Про народ тадасай повідомляли як про історичне відкриття. Про загадкове плем’я писали по всьому світу. National Geographic навіть зняли про них документальний фільм.

Реклама

Наступного року заможний політик Мануель Елізальде-молодший, який очолював групу науковців, створив табори, з яких можна було спостерігати за тасадай. Журналісти, політики та знаменитості мали можливість відвідувати тадасай та спостерігати за їхнім життям.

Однак вченим, антропологам та соціологам цього не дозволили. Після цього почали ширитися підозри у шахрайстві.

У 1986 році швейцарський журналіст, який стверджував, що відвідав Тасадай, повідомив, що місцеві жителі розповіли йому, що насправді тадасай — це обман.

«Змішана група манобо та тболі, мотивована обіцянками землі та грошей, щоб грати роль печерних первісних людей, які використовують кам’яні знаряддя праці, коли Елізальде вимагатиме від них цього», — заявив журналіст.

Реклама

Під час антропологічної конференції пролунали заяви про те, що деякі тасадай мали вищу освіту та були кровними родичами людей, які жили поза межами їхнього району. Це твердження підкріплювали малою кількістю доказів.

Підозри про шахрайство рясніли. У 1972 році в цій місцевості оголосили воєнний стан, і ніхто не мав права відвідувати ареал проживання племені тадасай. Його зробили резервацією.

Історії про багатовікову ізоляцію, знаряддя кам’яної доби та містифікацію мають свої недоліки. Наразі невідомо, чи справді цей народ був унікальним, чи це було «постановою». Ймовірне пояснення таке: ця група людей справді могла бути ізольованою від інших, однак не 600 років, а близько 150, адже вони спілкувалися мовою, яка є схожою на місцеві мови 150-річної давнини.

«Я роблю висновок, що тасадаї, можливо, жили майже в ізоляції від інших груп, як вони постійно стверджують, але ця ізоляція могла тривати лише кілька поколінь, можливо, не більше 150 років», — писав лінгвіст Лоуренс Рід у 1992 році.

Реклама

У 1988 році президент Корасан Акіно оголосив народ тасадай справжньою меншиною та частиною корінних народів Філіппін. Попри це, чимала кількість вчених ставиться до народу тадасай скептично.

Волонтерів запрошують безкоштовно пожити на острові

Нагадаємо, Фонд дикої природи Південного та Західного Уельсу (WTSWW) відкрив вакансії для трьох волонтерів та одного фахівця на безлюдному острові Скомер. Головним завданням успішних кандидатів стане моніторинг популяції тупиків, які занесені до Міжнародної Червоної книги.

Хоча робота не передбачає зарплати, організація забезпечує проживання, транспортні витрати по Британії та виплачує стипендію в розмірі від 200 до 400 фунтів стерлінгів.

Робота триватиме з березня по вересень і включатиме підрахунок птахів під час заходу сонця, спостереження за пташенятами, а восени — моніторинг тюленів і рептилій. Окрім наукових досліджень, помічники допомагатимуть в управлінні островом та прийматимуть туристів.

Реклама

Умови перебування на острові є аскетичними: там немає постійних жителів, магазинів чи регулярного сполучення з материком.

Новини партнерів