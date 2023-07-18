Кабачки і огірки ростимуть, що ще роздаватимете: настоююють тиждень, а потім ллють під корінь

Під час вирощування будь-яких овочевих культур дуже важливу роль грає правильне підживлення. Якщо ви давно мріяли про великий урожай кабачків та огірків, можна спробувати спеціальне добриво, яке можна приготувати своїми руками.

Вирощуючи овочеві культури, дуже важливо підібрати оптимальні умови для їхнього зростання. Городники-початківці часто вважають, що немає нічого складного у вирощуванні кабачків та огірків. Особливо, якщо дотримуватися певних рекомендацій. Але інколи буває, що городина не хоче давати великий урожай без додаткового підживлення.

Насамперед, варто запам'ятати деякі правила вирощування овочів і завжди їх притримуватися. Дуже важливою вважається сівозміна, обирати потрібно сорти з довготривалим плодоношенням. Не менш важливим вважається правило, не засівати овочі надто густо. Інакше їм може не вистачити повітря і корисних речовин. Густе засівання створює ризик виникнення різноманітних хвороб, інфекцій.

Важливим вважається і правильне поливання. Особливо це стосується огірків і кабачків. Обов'язково слідкуйте за рівнем води, не допускаючи, щоб ґрунт був надто вологим чи сухим. Під час поливання не забувайте слідкувати, чи на рослині немає гнилого листя. За наявності його потрібно відразу видалити.

Звісно, запорукою хорошого врожаю є правильне підживлення. Робити його можна з використанням будь-яких натуральних речовин. Наприклад, для кабачків та огірків чудово підходять: деревний попіл, дріжджі, курячий послід, хліб з кефіром тощо.

Але найбільш ефективним підживленням вважається добриво з кропиви. Як його готувати? Візьміть відро або бочку, покладіть кропиву без квітів з насінням до верху, залийте водою. Залишіть ємність в темному теплому місці на тиждень (рідина повинна перестати пінитися), час від часу розмішуючи настій. Коли розчин готовий, його потрібно розвести з водою (на 1 літр настою 10 літрів води) і полити рослини під корінь.

Від такого підживлення ви отримаєте такий великий урожай огірків та кабачків, що навіть не будете знати, що з цих овочів готувати.

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