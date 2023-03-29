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Кабачки розміром з диню: потрібно просто закопати на грядці один предмет

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1306
Час на прочитання
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Кабачки розміром з диню: потрібно просто закопати на грядці один предмет

Як вирощувати кабачки в домашніх умовах, щоб були дуже великі? / Фото: Pexels

Кабачки — смачні овочі, які є джерелом вітамінів В1, В2, С. Якщо ви хочете отримати дійсно великий урожай цієї культури, варто запам'ятати одну просто хитрість. Як вирощувати кабачки в домашніх умовах — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українські садівники, яким дуже сподобалася ця однорічна рослина сімейства гарбузових, придумали різноманітні лайфгаки, які пов'язані з ним, як вирощувати кабачки в домашніх умовах. І ось один із них.

Вирощуємо кабачки у відкритому ґрунті правильно: потрібна всього лише пластикова пляшка

Коренева система у кабачків розташовується глибоко, тому під час висаджування цього овоча часто потрібно монтувати систему крапельного зрошування (коли вода подається невеликими порціями прямо в прикореневу зону). Тільки в цьому разі можна задовільнити потребу цієї культури у постійному і надмірному поливанні.

Однак можна створити бюджетний спосіб крапельного поливання. На дні звичайнісінької пластикової пляшки потрібно зробити отвори за допомогою паяльника, ножа, ножиць або інших підручних засобів. А потім закопати її у грядці з кабачками. Пляшка повинна бути досить глибоко в землі, але так, щоб до її верхньої частини діставав шланг. Через пляшку вода, яка подаватиметься шлангом, просочуватиметься в ґрунт і поступово потраплятиме на досить значну глибину — навіть до найдовших коренів кабачків.

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Дата публікації
Перегляди
1306
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