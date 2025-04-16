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Качур із Великої Британії, який став інвалідом під час невдалого спарювання, тепер пересувається у спеціально виготовленому колісному кріслі.

Опі, домашній улюбленець родини з Цвмбрана, не зміг щасливо шкандибати після того, як пошкодив праву лапу під час невдалої спроби спарювання, пише South Wales Argus.

Його власниця, 20-річна Емілі Девіс, взяла на себе роль імпровізованої лікарки і створила пристосування, щоб допомогти Опі легше пересуватися. Емілі сконструювала саморобне колісне крісло для свого улюбленця, укомплектоване ременем і повідцем, що дозволило підняти його поранену перетинчасту лапу від землі.

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Опі, який живе з Девіс відтоді, як був каченям, вчиться стрибати і приєднується до неї під час прогулянок на озерах і в парках.

На спинці візка прикріплена табличка з написом: «Я не іграшка. Я інвалід. Будь ласка, дайте мені трохи місця».

Качур Опі / © Wales News Service

Емілі розповіла, що коли пара гуляє, до неї часто підходять люди, які цікавляться самопочуттям тварини. Британка розповідає їм, що це все частина програми відновлення, щоб допомогти йому знову ходити, беручи його до таких місць, як озеро для човнів, місто або парк біля їхнього будинку. Вона каже, що йому, здається, це подобається, і що він не є типовою качкою, оскільки наддає перевагу спілкуванню з людьми, а не з тваринами.

Нагадаємо, стадо слонів приголомшило реакцією під час сильного землетрусу. Тварини стали на захист своїх дитинчат.