Кадри чоловіка, який двічі застряг на водній гірці, налякали Мережу – відео

Малайзійський чоловік став вірусним у Мережі після публікації відео про те, як він застряг у водній гірці в парку Penang Escape.

TikTok, який було переглянуто 45 мільйонів разів, показує Джамі зі схрещеними руками, коли люк, на якому він стоїть, відкривається і він падає до пластикового тунелю.

У той час як карколомні кадри спочатку показують, як він з легкістю перетинає гірку, пізніше видно, як чоловік різко зупиняється приблизно на півдорозі, перш ніж знову набрати швидкість.

Але згодом він знову застряг. Стривожений відвідувач аквапарку спробував проповзти через тісний простір, кричачи про допомогу.

Його крики почув співробітник парку та прийшов рятувати чоловіка, відкривши верхню частину гірки.

У коментарях юзери написали, що після перегляду відео у них з’явився ще один страх:

У мене прокинулася клаустрофобія

Відкрився новий страх

Почалася паніка від самого лише перегляду

У мене було декілька панічних атак, коли я дивився це

Також один із користувачів стверджував, що штани чоловіка стали причиною його несподіваних зупинок.



Нагадаємо, чоловік помстився жінці, яка засовувала "свої смердючі ноги" йому під сидіння в літаку. Він показав на відео, що вигадав.

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