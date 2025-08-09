Кадри облетіли Мережу: маленький шпіц змусив чорного ведмедя тікати з дому

Ведмідь зайшов до дому / © скриншот з відео

У канадському Ванкувері чорний ведмідь забрів у будинок через відчинені двері, але швидко пожалкував про своє рішення. Крихітний померанський шпіц на ім’я Скаут кинувся на хижака та змусив його тікати.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Інцидент стався вдень, коли господарка будинку Кайла Кляйн залишила двері прочиненими, щоб провітрити приміщення. Цим скористався молодий чорний ведмідь, який часто з’являється у цьому районі.

Камери спостереження зафіксували, як тварина заходить до вітальні, обнюхує диван і почувається досить впевнено. Але раптом у кадрі з’являється трирічний Скаут — з гучним гавкотом він стрімко мчить просто на непроханого гостя.

Ведмідь, попри значну перевагу у вазі та розмірі, розвертається та вибігає з дому. Скаут переслідує його сходами до самого паркану, не замовкаючи ні на секунду. Господарка кричить «Скаут, Скаут! Іди сюди! Скаут, Скаут! Іди сюди!» та намагається його зупинити, але пес налаштований рішуче.

За словами Кляйн, перед появою пса ведмідь встиг поласувати його сніданком. Коли господарка схопила балончик зі спреєм проти ведмедів і вибігла надвір, хижак уже був по той бік паркану, а Скаут продовжував на нього гавкати.

«Він найкращий. Надзвичайно милий і ласкавий, але в нього сильний характер. Я не здивована, що він кинувся на ведмедя. У нього неймовірна харизма… Я була неймовірно горда — він був дуже хоробрим» — зазначила Кляйн.

Тепер вона планує тримати двері зачиненими, але зізнається, що спокійніше себе почуває, знаючи: у її домі живе такий відважний пес.

