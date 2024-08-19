Кафе подало до суду на клієнта через шалені чайові: до чого тут Ісус

Кафе Alfredo's у Скрантоні, штат Пенсильванія, США, подало до суду на клієнта після того, як той залишив величезні чайові.

Про це повідомляє LADbible.

Клієнт Ерік Сміт замовив обід за 13 доларів та розщедрився на 3000 доларів чайових.

Офіціантка Маріана Ламберт сказала: "Це справді багато важило для мене, бо всі проходять через це. Це справді зворушило моє серце. Я досі не можу в це повірити. Я все ще шокована".

Працівники Alfredo's також були приголомшені цією цифрою і пішли перевірити, чи Сміт залишив гроші випадково.

Метт Мартіні, який працював у кафе, попросив чоловіка надати додаткові документи. Після цього він помітив, що Сміт залишив на чеку дивну записку, в якій йшлося: "Чайові Ісусу".

Мабуть, усе це було частиною тренду у соціальних мережах і Сміт вирішив втрутитися. Однак те, що спочатку вважалося доброю справою, незабаром перетворилося на загрозливий лист, оскільки клієнт написав, оскаржуючи чайові.

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Закарі Джейкобсон, який також працював у кафе, сказав: "Ми думали, що хтось справді намагається зробити хорошу справу. А тепер, через три місяці, що?".

Тому, оскільки кафе дозволило Маріані взяти 2900 доларів, вони змушені були повернути Сміту гроші зі своєї кишені. На тлі безуспішних спроб домовитися зі Смітом, Alfredo's не мав іншого вибору, окрім як подати на нього цивільний позов.

Джейкобсон пояснив: "На жаль, нам довелося подати позови через магістратську канцелярію, тому що зараз у нас просто немає цих грошей. І він сказав нам подати на нього до суду. Тож, гадаю, саме це ми й збираємося зробити".

Поки це відбувалося, місцева спільнота вирішила створити GoFundMe для ресторану, щоб допомогти їм зібрати кошти. Втім, збирання коштів незабаром було закрито, оскільки, як виявилося, Alfredo's не захотіли брати готівку.

Нагадаємо, жінка подала до суду на Бога, вимагаючи від нього 100 тисяч доларів, і перемогла. Все сталось після того, як блискавка влучила у її будинок та знищила його.

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