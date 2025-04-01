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Поліція Нью-Делі, Індія, нарешті змогла упіймати невловимого злодія, який завжди какав у штани, коли йому загрожувала небезпека, щоб відлякати правоохоронців під час втечі.

Про це повідомляє News 18.

27-річний телефонний злодій Діпак настільки контролює свій кишківник, що може випорожнитися будь-якої миті. Він використовував свій незвичайний дар, щоб уникати правоохоронців щоразу, коли вони підходили до нього близько, щоб упіймати. За словами представника поліції, Діпак декілька разів уникав арешту, какаючи просто у штани, щоб створити такий сморід, що поліція відступала, даючи злодієві достатньо часу для втечі.

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Брудний трюк був настільки ефективним, що поліція навіть назвала його «какай і тікай». Терор Діпака нарешті закінчився, коли його затримали поліцейські в масках і рукавичках.

«Команди побігли за ним і притиснули його до землі», — з гордістю розповів офіцер поліції в інтерв’ю телеканалу. «Як і очікувалося, Діпак розгорнув свій сумнозвісний „брудний план“, але офіцери в рукавичках і масках зірвали його відчайдушну спробу і взяли його під варту».

Діпак із поліцейськими

Поліцейський патруль помітив Діпака біля парку Ейдга, і, знаючи його техніку «какай і тікай», вони підготувалися відповідним чином, щоб бути впевненими, що зможуть витримати сморід від його калу.

Після історичного арешту в поліцейському відділку Садар-Базар проти Діпака було зареєстровано справу відповідно до Закону про зброю, і він зізнався в численних крадіжках мобільних телефонів і злочинах із застосуванням ножів у цьому районі. Поліція повідомила, що він має довгу кримінальну історію, проти нього порушено понад шість справ по всьому Делі, але його незвичайний захисний механізм допомагав йому тривалий час уникати затримання.

Нагадаємо, працівники різних похоронних бюро побилися на вулиці через труп. Чоловіки не поділили тіло загиблого.