Календар нересту 2024: коли в Україні діє заборона на вилов риби

Нерест - це один з найважливіших періодів у житті мешканців водойм.

В Україні щороку вводяться обмеження на вилов риби у водоймах. Це пов’язано з тим, що у риби у весняно-літній період починається нерест. Проте далеко не всі розуміють, коли саме починають діяти обмеження.

ТСН.ua розповість, коли у 2024 році не можна ловити рибу.

Так, щороку в нашій країні Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм запроваджує обмеження на вилов риби. Це пов’язано з нерестом у весняно-літній період.

Що таке нерест

Нерест - це один з найважливіших періодів у житті мешканців водойм. В цей час починається період популяції риби, від чого залежить якість та майбутня кількість водних біоресурсів.

В процесі нересту риби можуть відправлятися на значні відстані від свого звичайного місця проживання до спеціально вибраних місць для розмноження. Важливим аспектом є підготовка ікри та сім'ї, щоб забезпечити їхнє виживання та успішний розвиток в молодь.

Нерест риби відіграє ключову роль у підтримці популяцій риб та екосистем водойм, тому що він забезпечує відтворення виду та підтримує біорізноманіття. Однак на цей процес впливають і люди - зокрема, забрудненням водойм, забудовою, перешкодами на шляху міграції риби, необмеженим виловом.

Календар нересту риби в Україні

Весняно-літня заборона в період нересту накладає обмеження як на вилов риби в річках, так у лиманах, водосховищах та озерах. Зокрема, риболовний ресурс Fishland підготував розгорнутий календар заборони.

Заборона в річках:

р. Дунай – заборона діє 45 діб на придатковій системі української ділянки ріки, на 60 діб – включаючи озеро Сасик.

р. Дністер у межах Одеської області та в плавневих озерах – з 15 квітня до 15 червня.

р. Дністер з усіма притоками – з 1 квітня до 10 червня.

р. Дніпро – від місця впадання у Дніпровський лиман до забороненого простору колишньої Каховської ГЕС із притокою Інгулець від гирла до с. Велика Олександрівка – з 10 квітня до 15 червня.

р. Південний Буг від впадання у Бузький лиман до с. Голоскове – з 5 квітня до 25 травня.

р. Інгул від гирла до північної межі с. Розанівка – з 1 квітня до 30 червня.

у річках, притоках і озерах Закарпатської області – з 25 березня до 15 травня.

у всіх інших річках та їх кореневих водах – з 1 квітня до 20 травня, а в придаткових – з 1 квітня до 30 червня.

Заборона в лиманах:

у Дніпровському, Бузькому і Березанському лимані – з 5 квітня до 5 червня.

у Тилігульському, Григоріївському (Малому Аджаликському), Дофінівському (Великому Аджаликському), Шаболатському (Будацькому), Сухому і Тузловських – з 1 травня до 15 червня.

у Хаджибейському – з 15 квітня до 15 червня.

у Дністровському з прилеглими плавнями – з 15 квітня до 31 липня.

у Дніпровському по всій акваторії – з 5 квітня до 5 червня, а на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу – у півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему – до 15 червня.

в озерах і гирлах лиманів, які з’єднують озера і лимани з морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів – на відстані 500 м в обидва боки від гирла – з 1 квітня до 31 серпня.

Заборона у водосховищах і озерах:

у Кучурганському водосховищі та всіх придністровських озерах – з 15 квітня до 15 червня.

у всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і Рівненської областей – з 1 квітня до 10 червня.

Заборона в інших водоймах:

у всіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, не вказаних вище – з 1 квітня до 30 червня.

у всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим – з 1 квітня до 31 травня.

Басейн Азовського моря – на період нересту в усіх річках з їх придатковими системами – з 1 квітня до 31 травня (на щуки – з 15 лютого до 31 березня).

Нагадаємо, що тревел-модель на базі штучного інтелекту заробляє понад $20 000 на місяць.