Місячний календар рибалки на грудень 2026 / © pexels.com

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За допомогою місячного календаря рибалки на грудень 2026 року ви зможете запланувати виїзд на рибалку, а також зрозумієте, на які види риби звернути увагу.

Що потрібно знати про риболовлю в грудні

Традиційно у рибалок найцікавішим періодом вважається початок зими. Там, де на водоймах вже утворився лід, можна ловити окуня, щуку, ляща, судака, плітку тощо.

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В період першого льоду спостерігається посилене клювання, адже риба ще не повністю адаптувалася до зимового періоду, тому все ще переміщується водоймою в пошуках їжі. Однак, потовщення льоду і снігового покриву знижує її активність.

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В грудні риба тримається глибоких ділянок водойм, ям, руслових бровок, затоплених корчів та місць, де спостерігається повільна течія. А ось на неглибоких затоках клювання вже не таке стабільне.

Дуже важливо враховувати погодні умови. Через сильний вітер, зміну атмосферного тиску, відлиги або тривалі морози поведінка риби та її активність можуть змінюватися.

Місячний календар рибалки на грудень 2026 року

Пам’ятайте, хоча місячний календар дійсно допомагає орієнтуватися у сприятливих періодах риболовлі, він не дає гарантії на 100% результат. На клювання також впливають температура води, особливості водойми, погодні умови, правильно підібрані снасті.

Прогноз клювання за періодами:

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Дата Фаза Місяця Прогноз клювання 1–4 грудня Спадний Місяць Середня активність риби 5–8 грудня Молодик, 8 грудня Клювання може бути слабшим 9–15 грудня Зростальний Місяць Сприятливий період для риболовлі 16–22 грудня Зростальний Місяць Хороша активність хижої та мирної риби 23 грудня Повня Можливі зміни активності 24–31 грудня Спадний Місяць Стабільне клювання за сприятливої погоди

У період зростального Місяця (9-22 грудня) варто звернути увагу на ловлю судака, ляща, окуня. А наприкінці грудня рибалки можуть розраховувати на окуня, підлящика, плітки, особливо за стабільної погоди.

Найкращі дні для риболовлі у грудні 2026 року

Обирайте дні зі стабільною погодою, без різких коливань температури або атмосферного тиску. Найбільш перспективними за місячним календарем будуть:

9–15 грудня — період активності судака, щуки та ляща;

16–22 грудня — можливе хороше клювання хижої риби;

24–31 грудня — сприятливі умови для ловлі окуня, плітки та підлящика за стабільної погоди.

Період Молодика (5-8 грудня) менш сприятливий для риболовлі, проте результат залежитиме від часу доби, конкретної водойми й погодних умов.

Правила зимової риболовлі: безпека на льоду

На першому льоду слід бути особливо обережними, адже льодовий покрив ще нерівномірний, а його міцність сильно залежить від температури, снігу, течії та особливостей конкретної водойми.

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Обов’язково перевіряйте стан і товщину перед виходом на лід. Не можна виходити на пористі, темні, засніжені ділянки, наближатися до очерету, ділянок із течією, місць впадіння струмків.

Рибалкам потрібно мати із собою:

пешню — для перевірки товщини льоду;

мотузку і рятувальні шипи.

Не виходьте на лід наодинці, особливо на незнайомих водоймах. Пам’ятайте, що жоден улов не вартий ризику.

FAQ

Коли найкраще клює риба у грудні 2026 року?

Згідно з місячним календарем на грудень 2026 року найсприятливішими днями для риболовлі буде період від 9 до 22 грудня. Водночас клювання сильно залежить від погодніх умов, температури води, атмосферного тиску, особливостей водойми. Перевіряйте прогноз погоди і стан льоду перед виїздом.

Яка риба клює в грудні?

В грудні можна ловити судака, щуку, ляща, окуня, карася, плітку. На першому льоду хижа риба може ставати активнішою, а мирну слід шукати на глибоких ділянках, біля зимувальних ям і руслових бровок.

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