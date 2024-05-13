Камера зафіксувала "привида", який дивиться на малюка, через місяць після смерті в сім'ї – фото

Чоловік поділився фотографією у Facebook-спільноті мисливців за привидами, де видно примарну фігуру, що дивиться на дитину, яка спить. Кадр зроблено через місяць після смерті дідуся хлопчика.

Моторошним зображенням поділився нещодавно Джон Кіпке з Мічигану, США, який побачив його на своїй системі камер спостереження у серпні 2022 року.

Джон написав: "Я не впевнений, що це, але одна з моїх внутрішніх камер зафіксувала це. На жаль, внутрішня система не працює у відеорежимі, лише робить знімки руху та звуку. Наскільки мені відомо, зі мною ніколи не зв'язувалися з потойбіччя і в моєму будинку не відбувалося нічого дивного. Але я живу в 100-річному фермерському будинку. Крім того, мій молодший син спить на підлозі. Я просто подумав, що це цікаво".

"Привид" / Фото: Jon Kipke/Facebook

Джон розповів, що у нього вдома є п'ять камер, але лише одна з них зафіксувала спектральну фігуру. Вона зробила лише одну фотографію. Він також згадав, що дідусь хлопчика помер у липні 2022 року – за місяць до позначки часу на знімку.

Користувачі Facebook поквапилися поділитися своїми теоріями щодо примарної фігури:

Схоже на чоловіка. Видно обриси його тіла, голову, плечі, руки. На ньому також капелюх.

Схоже, що він дивиться на вашого сина.

Схоже на літню жінку з коротким темним волоссям, одягнену в домашній халат? Здається, вона дивиться на дитину.

Ого. Я не бачу чоловіка, як інші люди. Я бачу жінку з чорним волоссям і в сукні в стилі 40-х чи 50-х років. На ній накинутий фартух, лише половина фартуха. Але так, вона дивиться на вашого сина. Її обличчя занадто розмите, щоб розгледіти якісь деталі, але здається, що у неї трохи коротке, кучеряве волосся.

Однак інші користувачі були налаштовані скептичніше: "Схоже на пляму на об'єктиві", "Схоже на туман", "Розмивання від руху".

Нагадаємо, у Франції став дуже популярним челендж з полювання на привидів, в якому беруть участь користувачі соціальних мереж. Одне з таких обернулося трагедією і тепер поліція розслідує смерть у покинутій церкві.

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