Як завжди вигравати у “камінь, ножиці, папір”: вчені відповіли

Хоча гра «Камінь, ножиці, папір» традиційно вважається грою на удачу, когнітивістка доктор Деніз Моерел із Західного Сіднейського університету стверджує, що виявила безпрограшний спосіб перемогти. Секрет простий: бути максимально випадковим та ігнорувати минулі ходи.

Про це пише Daily mail.

Дослідження, проведене за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) на 62 учасниках, показало, що гравці, які не звертали уваги на попередні рішення — як свої, так і суперника — перемагали частіше. Доктор Моерел пояснює: надмірний аналіз минулого заважає нам бути «справді випадковими», роблячи нас передбачуваними для опонента.

Мозок програє, коли аналізує. Мозкова активність гравців, які програли, показувала, що вони думали про попередній раунд, тоді як мозок переможців цього не робив.

Упередженість проти випадковості. Експерименти також виявили, що більшість людей мають упередження (наприклад, перевага «каменю») і схильність уникати повторення вибору, що негативно впливає на їхні шанси.

Дослідження, опубліковане в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience, має значення не лише для гри. Воно показує, що людям «важко бути справді випадковими», і надмірна залежність від минулих результатів може зашкодити стратегії навіть у бізнесі чи політиці.

