Канадські казарки атакують людей: чи можуть небезпечні птахи дістатися України

Птахи / © unsplash.com

У цьому році канадські казарки атакували територію військового містечка на заході Оттави. Місцевим мешканцям навіть видали спецзасоби для захисту від птахів.

Про це розповів Микола Роженко, співзасновник Нижньодністровського національного парку та кандидат біологічних наук.

За його словами, канадські казарки стають особливо агресивними навесні, коли відкладають яйця. Самці, а іноді й молоді птахи, нападають на людей, захищаючи гнізда.

Перед атакою птах попереджає шипінням, витягує шию та опускає голову. Під час нападу казарка може гнатися за «ворогом», бити крилами та клювати.

Доросла канадська казарка може досягати 110 см у висоту, розмах крил — до 183 см, а маса — до 6,5 кг. Ці водоплавні птахи живуть на берегах річок, водосховищ та боліт, проте добре пересуваються й по землі.

Забарвлення: голова та шия чорні з великими білими плямами з боків голови, решта тіла сірувато-бура з хвилястими смугами.

Чи можуть казарки долетіти до України

Микола Роженко зазначає: теоретично казарки можуть перелітати з Північної Америки до Європи, однак таких зафіксованих випадків не відомо. Тому безпосередньої загрози Україні наразі немає.

Попри це, спостереження за міграціями птахів і агресивною поведінкою казарок важливі для прогнозування потенційних ризиків для європейських територій.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.