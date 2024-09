Кандидат у депутати з колючим дротом на шиї інсценував власне викрадення – кумедне відео

У Бразилії політичного діяча звинувачують у неправдивому повідомленні про злочин після того, як він інсценував власне викрадення.

Про це повідомляє Need To Know.

У кумедному відео Еліомара Кардозо да Сілву видно за кермом автомобіля з колючим дротом навколо ніг. Дріт також обмотаний навколо шиї, підголівника та одного зап'ястя майбутнього депутата. Його сорочка розірвана, а в машині та на дорозі розкидані наклейки його передвиборчої кампанії.

Чути, як він розповідає людині, яка його знімає: "Вони порвали всі мої наклейки".

Кандидат у депутати інсценував власне викрадення перед виборами

Поліція стверджує, що да Сілва заявив владі, що його викрала злочинна організація. Але "невідповідності були помічені" від самого початку розслідування, згідно з повідомленням Федеральної поліції.

Правоохоронці заявили: "Кандидат до міської ради, який співпрацював зі слідством, зізнався співробітникам Федеральної поліції, що він інсценував злочин".

Сюрреалістичні сцени розгорталися в Ігуату. Да Сілва був кандидатом до міської ради від Робітничої партії президента Бразилії Лули.

Згодом партія призупинила його членство і розпочала проти нього дисциплінарне провадження.

У понеділок, 2 вересня, він вийшов з виборчих перегонів "за станом здоров'я", оскільки прокуратура намагалася дискваліфікувати його як кандидата.

Да Сілва є помічником лікаря і працює в місцевій владі. Якщо його визнають винним у "неправдивому повідомленні про злочин", йому загрожує до шести місяців ув'язнення, яке може бути замінено на штраф або громадські роботи.

Йому також можуть бути висунуті звинувачення в незаконному привласненні державних коштів, якщо буде встановлено, що він використовував гроші платників податків для фінансування містифікації. Йому також може загрожувати тривала заборона обіймати державні посади.

Фахівець з виборчого права Луїс Андраде прокоментував інцидент місцевим ЗМІ: "Кандидат думає: "Я подам у відставку, щоб вийти з цього". Це так не працює. Досить часто під час виборів кандидати інсценують викрадення або напади на свої виборчі штаби. Це прикро, що таке трапляється. Я сподіваюся, що з цим будуть боротися, тому що іноді, коли виборчий період зникає, такі питання відсуваються на другий план. Вибори мають бути чистими і прозорими".

