Цікaвинки
33
1 хв

"Канфєти" та "леденец" — це неправильно, як говорити чистою українською

Вживаєте «пирожене» чи «канфети»? Це неправильно. Дізнайтеся, як називаються улюблені солодощі українською.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Солодощі

Солодощі / © Pixabay

В Україні дедалі більше людей прагнуть говорити чистою українською, однак чимало помилок усе ще трапляються у повсякденному мовленні. Зокрема, це стосується назв популярних солодощів.

Про це пише ДНК Нації.

«Пирожене» чи «тістечко»?

Лінгвісти наголошують: правильно казати тістечко, а не «пирожене».

Цукерки, а не «канфєти»

Так само цукерки — це літературна українська норма, тоді як слово «канфєти» є суржиком.

Морозиво, а не «морожене»

Правильна назва холодного десерту — морозиво, а не «морожене».

Льодяник замість «леденця»

Український відповідник «леденця» — льодяник.

Пластівці, а не «хлоп’я»

У магазинах ви побачите «пластівці», і саме таке слово слід використовувати у мовленні.

«Чиста мова — це не лише про грамотність, а й про самоідентичність», — зазначають фахівці з української мови.

Як правильно розмовляти українською / © Фото з відкритих джерел

Як правильно розмовляти українською / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше ми писали, що слово «строк» дедалі рідше з’являється у медіа, побуті й навіть у документах. Натомість усе частіше можна почути «термін». Чи є у цьому щось неправильне — і чому частина мовців вважає «строк» русизмом?

