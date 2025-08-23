- Дата публікації
"Канфєти" та "леденец" — це неправильно, як говорити чистою українською
Вживаєте «пирожене» чи «канфети»? Це неправильно. Дізнайтеся, як називаються улюблені солодощі українською.
В Україні дедалі більше людей прагнуть говорити чистою українською, однак чимало помилок усе ще трапляються у повсякденному мовленні. Зокрема, це стосується назв популярних солодощів.
Про це пише ДНК Нації.
«Пирожене» чи «тістечко»?
Лінгвісти наголошують: правильно казати тістечко, а не «пирожене».
Цукерки, а не «канфєти»
Так само цукерки — це літературна українська норма, тоді як слово «канфєти» є суржиком.
Морозиво, а не «морожене»
Правильна назва холодного десерту — морозиво, а не «морожене».
Льодяник замість «леденця»
Український відповідник «леденця» — льодяник.
Пластівці, а не «хлоп’я»
У магазинах ви побачите «пластівці», і саме таке слово слід використовувати у мовленні.
«Чиста мова — це не лише про грамотність, а й про самоідентичність», — зазначають фахівці з української мови.
Нагадаємо, раніше ми писали, що слово «строк» дедалі рідше з’являється у медіа, побуті й навіть у документах. Натомість усе частіше можна почути «термін». Чи є у цьому щось неправильне — і чому частина мовців вважає «строк» русизмом?