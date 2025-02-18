Капібари влаштовують хаос у Буенос-Айресі: влада готує радикальні заходи

Передбачається, що 250 тваринам введуть дві дози протизаплідних засобів, що має зупинити їхнє розмноження на рік.

У столиці Аргентини, Буенос-Айресі, влада розробляє план контролю популяції капібар, які масово заселили один із найдорожчих районів міста — Нордельту. Гризуни не становлять прямої загрози для людей, проте через велику чисельність вони влаштовують бійки між собою, нападають на собак у приватних садах і навіть спричиняють дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами мешканця та представника Асоціації району Нордельта Марсело Кантона, капібари активно розмножуються, адже на 500 гектарах озер і парків у них немає природних хижаків або мисливців. За останні три роки їхня популяція в місті зросла втричі й перевищила тисячу особин.

Щоб врегулювати ситуацію, місцева влада планує запровадити вибіркову стерилізацію та використання контрацептивів. Передбачається, що 250 тваринам введуть дві дози протизаплідних засобів, що має зупинити їхнє розмноження на рік.

Однак ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Екологічні організації та деякі місцеві жителі виступають проти такого рішення. Група активістів "Nordelta Capybaras – ми ваш голос", зокрема, пропонує натомість створити природні заповідники та біологічні коридори для безпечного співіснування тварин у їхньому природному середовищі.

Капібара.

"Роками ми просили владу створити пов’язані між собою зелені зони, які б забезпечили капібарам природні умови для життя. Однак наші пропозиції не були взяті до уваги", – заявила представниця групи Сільвія Сото.

Екологи також закликають уряд переглянути своє рішення та знайти більш природні способи врегулювання популяції капібар у місті.