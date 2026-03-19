Капітан знепритомнів і впав на штурвал під час приземлення: чим усе завершилося

Капітан пасажирського літака втратив свідомість під час приземлення та впав на штурвал, однак другий пілот зумів узяти керування на себе і безпечно приземлити борт.

Про це повідомило видання PEOPLE.

Згідно з звітом Швейцарської ради з розслідування безпеки транспорту, інцидент стався 11 серпня 2018 року під час рейсу з Цюриха до Ніцци. На борту літака Airbus A320-214 перебували 166 пасажирів. Під час польоту капітан повідомив, що почувається зле. Після того як капітан повідомив другому пілоту про намір виконати приземлення, його стан швидко погіршився — він почав втрачати свідомість.

Як зазначається у звіті, другий пілот спочатку не одразу усвідомив критичність ситуації. Він кілька разів намагався встановити контакт із командиром, однак відповіді не отримав.

Приблизно о 20:53:18 за UTC, через кілька секунд після втрати свідомості, капітан, ймовірно вже не контролюючи свої дії, мимоволі відхилив джойстик керування. У результаті літак нахилився приблизно на 10 градусів праворуч.

Другий пілот оперативно відреагував і вирівняв курс. Однак ситуація повторилася: капітан знову впав на кермо, що спричинило протилежний крен — близько 8 градусів ліворуч. Цей маневр також довелося негайно компенсувати, щоб стабілізувати політ.

Після інциденту літак продовжив зниження, однак залишався нижче встановленої глісади аж до моменту приземлення. Капітан почав приходити до тями — це сталося вже на висоті близько 200 футів.

Щоб забезпечити безпечне завершення маневру, другий пілот відсунув капітанське крісло назад. Приблизно за пів хвилини після цього літак успішно приземлився на злітно-посадковій смузі.

Після посадки екіпаж повідомив диспетчерів про медичну ситуацію сигналом Pan Pan та зупинив літак на смузі. За даними звіту, під час інциденту капітан кілька разів блював.

Медичні обстеження підтвердили, що причиною втрати свідомості стало харчове отруєння. Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджень літака не зафіксовано.

