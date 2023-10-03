Капсула часу: під Києвом знайшли ВАЗ без пробігу, який простояв у гаражі 50 років

Єдиною поїздкою "двійки" за пів століття був перегін з Києва до Ірпеня.

В Ірпені на Київщині виявили ВАЗ-2102 фактично без пробігу, який простояв у гаражі 50 років.

Про унікальну знахідку повідомив блогер з ніком Roma Urraco.

"Найкраща знахідка за весь час: в наші руки потрапила абсолютно нова "Двійка" ВАЗ-2102 дуже раннього 1972 року випуску з пробігом усього 80 кілометрів! Машина цілих 50 років простояла в гаражі під Києвом", – зазначив він.

За словами блогера, єдиною поїздкою "двійки" за пів століття був перегін до Ірпеня, після чого машину поставили у гараж і не користувалися.

Фото: facebook.com/roma.urraco

Фото: facebook.com/roma.urraco

Фото: facebook.com/roma.urraco

Такою була машина, коли її виявили у гаражі / Фото: facebook.com/roma.urraco

"Власником був лікар. Він жив в Ірпені, а працював у Києві. Продав хату батьків і за ці гроші купив машину (нагадаємо, що в СРСР автівки були дуже дорогими і дефіцитними. – Ред.). Він не умів їздити. Йому її пригнали з Києва. Там був типу автосалон. 50 років машина простояла в гаражі", – зазначили у відео.

Проте власник подбав про правильне зберігання. Колеса завбачливо зняли, підвіску розвантажили, поставили універсал на колодки.

З автівки зняли багаторічний пил, помили, почистили карбюратор, замінили масло в редукторі, злили старий бензин, антифриз та гальмівну рідину, замінили акумулятор. Що цікаво, що ні дзеркало, ні двірники на авто ніколи не ставили. Вони так і залишилися запакованими в целофан у багажнику.