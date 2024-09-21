Капсула часу: у Франції студенти-археологи знайшли записку 200-річної давності

Під час археологічних розкопок галльського селища біля міста Дьєпп на півночі Франції студенти натрапили на глиняний глечик, усередині якого було заховано дивовижне послання.

Про це пише BILD.

Керівник розкопок Гійом Блондель розповів, що у глечику знайшли невеликий скляний флакон, усередині якого було запечатано записку археолога, який проводив розкопки у цьому місці 200 років тому. Блондель зазначив, що "капсула часу" чудово зберегла послання його колеги.

Послання археолога Фере, знайдене у капсулі часу на розкопках біля міста Дьєпп

"П. Ж. Фере, уродженець Дьєппа і член різних наукових товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує свої дослідження в цьому великому районі, відомому як Cité de Limes або Цезарєве укріплення", — йдеться у знайденій записці.

Блондель розповів журналістам, що ім'я археолога Фере було йому знайоме. Він додав, що подібні записки археологи залишають вкрай рідко, і тим цінніша ця знахідка.

"Це був абсолютно чарівний момент. Ми знали, що тут у минулому проводилися розкопки, але знайти таке послання 200-річної давнини стало повною несподіванкою", — заявив він із захопленням під час демонстрації знахідки.

Пізніше завдяки документам, що збереглися в міських архівах Дьєппа, вдалося підтвердити, що наприкінці 19 століття в цьому районі дійсно проводилися перші розкопки.

"Іноді зустрічаються такі капсули часу, залишені теслями при зведенні будинків. Але в археології це велика рідкість. Більшість археологів вважають за краще думати, що ніхто після них не прийде, тому що вони вже зробили всю роботу", – зазначив Блондель.

Розкопки стародавнього галльського селища, яке було тут на початку нашої ери, відновилися через те, що скелі біля Дьєппа руйнуються і територія поступово йде під воду. Проте на вцілілій ділянці Блонделю і його команді вдалося знайти кілька галльських артефактів, у тому числі кераміку віком близько 2000 років.

Нагадаємо, у словацькому селі Штитник під час реконструкції даху церкви Святого Юди Тадеаша виявили 188-річну "капсулу часу". У скрині було заховано три документи.

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