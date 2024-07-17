"Капсула самогубця": як працює, скільки коштує та попередження її творця (фото)

Автор скандальної "капсули самогубця" висловився про момент неповернення для тих, хто вирішить використати його творіння.

Довгоочікуваний пристрій під назвою Sarco було представлено вранці 17 липня під час пресконференції в Цюріху, Швейцарія, місцевою організацією з евтаназії The Last Resort, передає LADbible.

Доктор Філіп Нічке відповідає за розробку скандального пристрою, назва якого скорочена від "саркофагу", за що отримав прізвисько "Доктор Смерть".

Як працює "капсула самогубця"

Капсула обіцяє запропонувати людям швидкий і безболісний метод самогубства, який дешевший, ніж попередні методи, запропоновані у Швейцарії, де евтаназія нині легальна.

Коли клієнт потрапляє всередину капсули, камера наповнюється газоподібним азотом, різко знижуючи рівень кисню, внаслідок чого він непритомніє протягом однієї хвилини, а через 10 хвилин помирає.

Реакція на творіння лікаря Нічке

Швейцарська влада вже заборонила використання пристрою та пригрозила притягнути до відповідальності тих, хто допомагає комусь використовувати капсули, можливим результатом чого може стати ув'язнення.

Доктор Нічке наголосив, що капсула пройшла ретельне тестування, оскільки адвокатка Фіона Стюарт заявила, що пристрій не заборонений швейцарським законодавством, попри те, що окремі особи, мабуть, запроваджують заборони.

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

Німецький вчений визнав, що він "ймовірно, використовуватиме Sarco" у свої останні дні замість того, щоб перебувати "в жалюгідному стані, будучи серйозно хворим".

Скільки коштує самогубство

Повідомляється, що вартість самогубства буде приголомшливо низькою. Відповідно до обговорень на ранковій конференції, "не повинно бути жодних витрат" зі смертю в Sarco. У прямому ефірі від Blick пояснюється: "Нітрокапсула коштує 18 франків. Також існують витрати на поводження з тілом після смерті (транспортування/кремація тощо)". 18 швейцарських франків зараз коштують близько 843 грн.

Попередження доктора Нічке

Філіп Нічке зробив моторошне попередження тим, хто хоче померти швидко і безболісно, використовуючи його пристрій, сказавши: "Щойно кнопка буде натиснута, шляху назад вже не буде". Будь-який жаль в останню секунду або мілісекунду буде марним, якщо кнопка натиснута.

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Прокурор Швейцарії Петер Штіхер попередив Нічке про можливі "серйозні наслідки", якщо він продовжить використовувати капсулу, пославшись на "спонукання, а також підсобництво та підбурювання до самогубства з егоїстичних спонукань".

Штіхер заявив у листі швейцарським ЗМІ: "Достовірної інформації про спосіб вбивства немає. Цілком неясно, хто контролює якийсь механічний процес під час процесу вмирання".

Відповідно до статті 115 кримінального кодексу кантона неможливо було визначити, хто несе відповідальність за вбивство, внаслідок чого прокуратура Шаффхаузена заблокувала його введення.

Перша людина вже збирається використати капсулу смертника

У червні "Доктор Смерть" повідомив, що машину можна відбуксирувати куди завгодно для використання, показавши, що хтось уже збирається стати першим пацієнтом, який використовуватиме капсулу Sarco.

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Минулого року доктор Нічке пояснив, як працює капсула, в інтерв'ю MailOnline: "Людина залізе в машину, їй зададуть три запитання, і вона відповість усно: "Хто ви?", "Де ви?" і "Чи знаєте ви, що станеться, якщо ви натиснете кнопку?". І якщо вони дадуть відповіді на ці запитання усно, програмне забезпечення увімкне живлення, і кнопку можна буде натиснути. І якщо вони натиснуть кнопку, то помруть дуже швидко. Коли ви піднімаєтеся в Sarco, рівень кисню становить 21 відсоток, але після того, як ви натискаєте кнопку, потрібно 30 секунд, щоб рівень кисню впав до рівня менше одного відсотка".

Нагадаємо, нещодавно подружжя, яке щасливо прожило у шлюбі майже 50 років, померло разом шляхом евтаназії. Пара ухвалила таке рішення після того, як у них обох розвинулися невиліковні хвороби.

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