Карликовий бегемотик підкорив Мережу своїми грайливими витівками – фото, відео

Сьогодні в Таїланді в центрі уваги чарівне дитинча бегемота за окликом Му Денг.

Як пише SCMP, цей двомісячний карликовий бегемотик мешкає у відкритому зоопарку Khao Kheow у Чонбурі і швидко завоював серця людей.

Му Денг, чиє ім'я означає "стрибуча свинка" і також натхненне улюбленою стравою зі свинини, була обрана в результаті опитування на Facebook, в якому взяли участь 20 000 людей. Її акаунт в Instagram налічує понад 270 000 підписників.

Му Денг народилася 10 липня і є сьомою дитиною в сім'ї своєї матері Джони і батька Тоні. Її брати і сестри також носять імена, на які вплинула тайська кухня: Му Тун означає "тушкована свинина", а Му Ван перекладається як "солодка свинина".

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Ця маленька бегемотиха стала вірусною сенсацією завдяки своїм грайливим витівкам і милим реакціям на дражнилки доглядачів зоопарку.

На одному з найулюбленіших відео бегемотик грайливо гризе коліна доглядача під час сеансу масажу.

В іншому відео, що стало вірусним, Му Денг кумедно панікує при думці про прийняття душу, її переляканий вираз обличчя віддзеркалює культовий "дог-мем", що ще більше підвищило її популярність в Інтернеті.

Вплив Му Денг вийшов за межі цифрових платформ, значно збільшивши кількість відвідувачів зоопарку на 30 відсотків від моменту її народження.

Му Денг має намір привернути увагу шанувальників по всій Азії, запустивши цілодобову онлайн-трансляцію, присвячену її витівкам. Оскільки її зірковість продовжує зростати, пряма трансляція має на меті задовольнити фанбазу, що постійно збільшується.

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Наронгвіт Чодчой, директор зоопарку, пояснив: "Щоб запобігти надмірному напливу відвідувачів, ми плануємо цілодобову онлайн-трансляцію для її шанувальників, які не можуть прийти сюди особисто".

Наронгвіт зазначив, що Му Денг найбільш жвава вранці, особливо між 8 і 9 годинами, коли працівники зоопарку розпилюють воду, щоб очистити її вольєр. Вона також досить активна вдень, коли її годує мама.

Щоб забезпечити приємний досвід для всіх, зоопарк дозволяє відвідувачам взаємодіяти з Му Денг не більш ніж п'ять хвилин і запровадив правила, які запобігають неналежній поведінці, наприклад, кидання предметів або обливання водою.

Її чарівність зачарувала аудиторію за межами Таїланду – Му Денг також підкорила серця в Китаї та Японії, надихнувши на створення безлічі ілюстрацій, що оспівують її чарівність.

Бегемот Му Денг / Фото: instagram.com/khamoo.andthegang

Хоча Му Денг захоплює публіку, важливо пам'ятати, що карликові бегемоти, які мешкають у Західній Африці, класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як такі, що перебувають під загрозою зникнення. За оцінками, в дикій природі залишилося приблизно 2 000 карликових бегемотів. Цим унікальним створінням потрібно від трьох до п'яти років, щоб досягти дорослого віку.

Нагадаємо, сім'я виховує кенгуреня, яке знайшла в сумці його мертвої матері на узбіччі дороги. Тварину доглядають вже дев'ять місяців.

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