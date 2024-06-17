Кармічний код життя: що це, як розрахувати і чим він впливає на нас

Нумерологія допомагає нам більше дізнаватися про таланти, моральні якості, здібності і долю людини. Виявляється, у кожного з нас є так званий життєвий код. Розрахувати його досить просто.

Почнемо з того, що таке код життя? Життєвий код — інформація про характер, долю та призначення людини. Зазвичай це комбінація з шести (рідше семи) цифр, які розташовуються в певній послідовності. Розраховуються вони за датою народження.

Як розрахувати свій код життя

Щоб отримати комбінацію цифр, що впливають на наше життя, потрібно провести нескладні математичні розрахунки.

Спочатку запишіть на клаптику паперу дату вашого народження. Нехай це буде, наприклад, 2 липня 1988 року. Отже, записуємо в ряд: 2 7 1 9 8 8. Перша цифра коду життя розраховується так: всі записані цифри потрібно підсумувати — 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8 = 35.

Друга цифра життєвого коду — це підсумок складових першого: 3 + 5 = 8.

Тепер необхідно зробити множення першої цифри числа вашого народження на 2 — в нашому прикладі це буде 2 * 2 = 4.

Далі результат множення варто відняти від тої цифри, яку ми отримали після першої математичної задачі. Це буде третя цифра коду життя — 35 - 4 = 31.

На цьому етапі просто підсумуйте складники третьої цифри, щоб отримати четверту цифру життєвого коду — 3 + 1 = 4 (вона може бути однозначною або двозначною).

Наприкінці запишіть у ряд всі цифри коду та дату вашого народження. В нашому випадку це — 3 5 8 3 1 4 2 7 1 9 8 8.

Залишилося підрахувати, скільки у цих двох комбінаціях міститься різних чисел (від 1 до 9). Якщо брати наш приклад, то ми маємо такий результат: 1 - 2, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 0, 7 - 1, 8 - 3, 9 - 1.

Результат потрібно оцінювати за тими цифрами, яких виявилося найбільше в вашому коді. Тут це 8, 1 і 3, але буває і більше цифр (беріть від 2 використань і вище).

Код людини за датою народження: як трактувати

Цифра 1: одиниця відповідає за сильну волю та самодостатність. Якщо в вашому коді є одна-дві одиниці, це означає, що ви завжди намагаєтеся досягти поставленої мети. Три одиниці вказують, що ви добродушні, а чотири й більше — що у вас присутній особливий магнетизм. Шість одиниць часто зустрічаються у справжніх кар'єристів, а сім — у деспотів. Якщо ж у вашому життєвому коді немає одиниць, це ознака слабкої особистості.

Цифра 2: вона свідчить про те, скільки в людині життєвої енергії. Навіть одна двійка означає, що ви активна людина з оптимістичним поглядом на життя. Чим більше двійок, тим вищим буде ваш життєвий тонус. А люди, в коді яких можна зустріти більше трьох двійок, часто отримують екстрасенсорні здібності. П'ять двійок можуть означати, що людина має неприборкану агресією, відрізняється невмінням опанувати себе. А ось відсутність двійки в коді життя — у людини немає сил, тому вона черпає енергію від інших.

Цифра 3: відповідає за здібності до гіпнозу. В кодах магів та екстрасенсів часто зустрічаються три трійки. Якщо трійок взагалі немає, це означає, що ви маєте слабо розвинену інтуїцію та логічне мислення, тому у вас можуть бути проблеми у відносинах з іншими людьми.

Цифра 4: їй відповідають такі риси характеру, як терплячість і практичність. Якщо в коді є хоча б дві четвірки, отже, це людина, яка багато чого може досягти у спорті. А ось чотири четвірки — це ознака таємничої натури. Відсутність цифри означає, що людина схильна до самотнього способу життя.

Цифра 5: належить витонченим і душевним натурам. Люди з трьома-чотирьма п'ятірками в коді відрізняються особливою добротою, щедрістю, вони мають здібності до проповідництва. Якщо п'ятірки взагалі немає, це людина жорстока, безсердечна і черства.

Цифра 6: відповідає за матеріальне благополуччя. Якщо в коді людини є три-чотири шестірки, це означає, що людина змогла добитися багатства чесною працею. Нерідко чотири шестірки зустрічаються в коді тих, хто заздрить іншим, готовий піти на будь-що заради збагачення. Немає шестірок у коді — ви лінива натура, яка має пасивний характер.

Цифра 7: означає успіх. Ви по-справжньому щаслива людина, якщо у вашому життєвому коді є відразу три сімки. Навіть дві можна назвати хорошим знаком, адже фортуна схильна до таких людей. Чотири сімки зустрічаються в житті зухвальців. А ось відсутність вказує на те, що людина має м'який характер.

Цифра 8: символ багатства. Навіть ті люди, в життєвому коді яких є одна вісімка, можуть добитися матеріального добробуту. Три вісімки означають, що гроші приходять до вас дуже легко. Чотири-п'ять вісімок — ви не знаєте, що таке безгрошів'я. А ось відсутність вісімки — це поганий знак, який означає, що людина проживе в бідності.

Цифра 9: повідомляє про наявність або відсутність аналітичних здібностей. Чим більше дев'яток у коді життя, тим краще розвинене логічне мислення людини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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