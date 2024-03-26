Карпатський майстер Овен Стефан назвав точну дату закінчення війни в Україні: "Молю Бога"

Карпатський майстер Овен Стефан передбачає, що війна в Україні може закінчитись вже навесні 2024 року. Він наголосив, що саме від квітня до початку літа відкриється такий "коридор можливостей".

Про це він сказав на ютуб-каналі "Таємні знаки".

Майстер Овен Стефан вважає, що одразу після того, як окупанти ступили на територію України, вони прирекли Росію на поразку. Також він вважає, що війна може закінчиться вже цього року.

"Коридор відкривається навесні і у нас буде кілька місяців на дуже потужні події. Підсвітили конкретно 24 квітня і це десь від початку квітня до початку літа є коридор можливостей. Я молю Бога, щоб ми не пройшли цих можливостей", - каже майстер Овен Стефан.

Карпатський майстер закликав українців об'єднуватись і він вважає, що саме з України може початись перебудова людства.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що стане мішенню Росії під час обстрілів.

Читайте також: