Картини свинки-художниці Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів – фото, відео

Вона врятувала притулок для тварин.
Семирічна свиноматка за окликом Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів.
Про це пише dailystar.co.uk.
Тварина була врятована від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон. Свиня взяла у своєму стійлі стару кисть і намалювала низку портретів та абстрактних шедеврів.
Джоанн виставила полотна на продаж та зібрала цілі статки. Прибуток жінка витрачає на утримання притулку. Так, лише одна картина була продана за 24,5 тисячі доларів - це найвища ціна, зароблена у світі тварин в історії.
50-річна Джоанн сказала: "У неї пристрасть до малювання. Мені подобається дивитися, як свиня вагою понад 450 кг може так витончено водити пензлем по полотну. Завдяки їй усі ці істоти можуть процвітати, а мій притулок у безпеці. Як я могла знати, коли рятувала її, що зрештою вона врятує мене?".
Пігкассо займається живописом практично від самого народження, 2016 року. За цей час вона написала сотні картин.
Нагадаємо, левиця кинула виклик гравітації, щоб урятуватися від семи збуджених левів. Вони її переслідували.
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