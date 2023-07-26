Картини свинки-художниці Пігкассо продали за понад 1,2 млн доларів – фото, відео

Семирічна свиноматка за окликом Пігкассо, яка живе у притулку для тварин у Південній Африці, "продала" свої картини за понад 1,2 млн доларів.

Про це пише dailystar.co.uk.

Тварина була врятована від бійні власницею притулку для тварин Джоанн Лефсон. Свиня взяла у своєму стійлі стару кисть і намалювала низку портретів та абстрактних шедеврів.

Пігкассо з покупцями / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Джоанн виставила полотна на продаж та зібрала цілі статки. Прибуток жінка витрачає на утримання притулку. Так, лише одна картина була продана за 24,5 тисячі доларів - це найвища ціна, зароблена у світі тварин в історії.

50-річна Джоанн сказала: "У неї пристрасть до малювання. Мені подобається дивитися, як свиня вагою понад 450 кг може так витончено водити пензлем по полотну. Завдяки їй усі ці істоти можуть процвітати, а мій притулок у безпеці. Як я могла знати, коли рятувала її, що зрештою вона врятує мене?".

Джоанн Лефсон та Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Пігкассо займається живописом практично від самого народження, 2016 року. За цей час вона написала сотні картин.

Пігкассо / Фото: instagram.com/pigcassohoghero

Нагадаємо, левиця кинула виклик гравітації, щоб урятуватися від семи збуджених левів. Вони її переслідували.

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