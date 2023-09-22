Картину, куплену за 4 долари, продали за $191 000: що в ній особливого (фото)

На ній зображено жінку-сироту, яка свариться зі своєю названою матір'ю.

Картина, куплена в комісійному магазині в Нью-Гемпширі, США, за 4 долари, була продана на аукціоні за 191 000 доларів.

Про це пише UPI.

З'ясувалося, що це давно втрачена робота відомого живописця Ньюелла Конверса Ваєта. Витвір під назвою "Рамона" був одним із чотирьох, створених художником з Пенсильванії 1939 року для книги Гелен Гант Джексон "Рамона" 1884 року. На роботі зображено молоду жінку-сироту, яка конфліктує зі своєю названою матір'ю.

Картина "Рамона" Ньюелла Конверса Ваєта / Фото: Bonhams

Аукціонний будинок Bonhams Skinner повідомив, що експерти визнали картину давно загубленою, але вона виявилася у жінки з Нью-Гемпшира. Вона сказала, що купила картину в місцевій комісійній крамниці за 4 долари, і вона деякий час висіла на її стіні, перш ніж потрапити до шафи.

Вона дізналася справжню цінність картини після того, як розмістила її фотографію на Facebook, і їй було запропоновано зв'язатися з кураторами Музею Брендівайну і з колишнім куратором виставки картин Ваєта.

Жінка вирішила виставити картину на аукціон після того, як дізналася про її цінність. Остаточна ціна продажу з урахуванням премій і зборів становила 191 000 доларів.

Місцеперебування картини до того, як вона з'явилася в комісійному магазині, залишається таємницею.

Нагадаємо, нещодавно експерти знайшли нову картину художника Рафаеля. Експерти приписують італійському художникові зображення на картині, яку вони знайшли.

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