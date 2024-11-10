Картину робота-гуманоїда продали на аукціоні за шалені гроші

Витвір мистецтва, згенерований за допомогою штучного інтелекту, вперше продали за понад 1 млн доларів.

Картину, яку створив людиноподібний робот-художник Ai-Da, на торгах аукціонного дому Sothebyʼs у Нью-Йорку продали за рекордну суму $1,08 мільйона.

Про це повідомляє CNN.

Стартова ціна лоту була $120—180 тисяч. За придбання картини змагалися 27 претендентів, ім’я переможця торгів не розголошують.

Картина має назву “Бог штучного інтелекту: Портрет Алана Тюрінга”. На ній зображено знаменитого математика Тюрінга, який заклав підвалини для розвитку ранніх компʼютерів.

Картина “Бог штучного інтелекту: Портрет Алана Тюрінга” / Фото аукціонного дому Sothebyʼs

Винахідник робота, експерт із сучасного мистецтва Ейдан Меллер, спілкується з ним за допомогою великих мовних моделей. Він стверджує, що навички малювання робота значно вдосконалилися від моменту його створення.

Перед початком створення картини Ai-Da визначився зі стилем, кольорами, текстурою витвору й тим, що власне буде зображено на полотні. Потім робот проаналізував світлини Тюрінга за допомогою очей-камер і створив попередні ескізи - 15 окремих зображень частин обличчя вченого. На кожен малюнок роботу знадобилося шість-вісім годин.

Оскільки Ai-Da може творити лише на маленькому полотні, фінальне зображення надрукували за допомогою 3D-принтера.

Не всі критики поділяють захоплення твором штучного інтелекту. Зокрема, оглядач газети The Telegraph Аластер Сук назвав подію “дуже витонченою версією новини про тварин на фермі, які начебто можуть малювати, як Пабло Пікассо”.

Нагадаємо, готель у філіппінській провінції Західний Негрос нещодавно був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвища будівля у формі півня.

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