Картину з дівчинкою повертають до крамниці знову і знову, назвавши її "проклятою" – фото

"Прокляту" картину маленької дівчинки двічі повертали до благодійного магазину після того, як покупці скаржилися, що в неї "моторошна" аура.

Про це пише dailystar.co.uk.

На портреті зображено невідому дитину в червоній сукні.

Вперше вона була подарована чоловіком середніх років магазину Консультативного центру Гастінгса в Сент-Леонардс-он-Сі, Велика Британія, разом із пачкою інших фотографій та рамок. Менеджер крамниці Стів побоювався, що вона може не продатись, оскільки у дівчини "очі, які стежать за вами по кімнаті". Втім, одна жінка купила портрет за 25 фунтів, сказавши йому: "Хіба це не моторошно?".

"Проклята" картина з дівчинкою / Фото: sliderulesyou/Twitter

Через два дні вона повернулася і сказала: "Мені потрібно позбутися цієї фотографії, оскільки в неї була "аура".

Він поклав портрет біля вітрини з табличкою "Можливо, проклята".

Потім картину купила інша жінка, яка також швидко повернулася, "сказавши, що більше ніколи не хоче бачити цю бісову штуку".

"Вона була налякана і повернулася тремтячою і засмученою", - сказав Стів.

Він повернув картину на вітрину магазину за ціною 20 фунтів із суворішим попередженням, яке свідчило: "Вона повернулася! Продано двічі та двічі повернуто! Чи достатньо ви сміливі?".

"Проклята" картина з дівчинкою / Фото: sliderulesyou/Twitter

Фотографія зловісного витвору мистецтва, зроблена перехожим, була розміщена в Інтернеті та стала вірусною. Дехто навіть стверджував, що їх спіткала катастрофа після покупки подібних картин.

Я купив схожу картину 1991 року. Протягом 25 років моя тітка Джойс лежала в лікарні з камінням у жовчному міхурі, і я сильно підвернув кісточку в парку. Збіг?

Я маю схожу картину. Мій брат купив її для моїх батьків на Різдво на ринку. Того дня мене вирвало через жахливу нудоту

Глобальний фурор навколо твору мистецтва спонукав останню власницю повернутися до магазину, щоб забрати його.

"Остання людина була в жаху. Вона не могла цього допустити. Але потім вона побачила, що навколо картини так багато уваги, що передумала. Вона думає, що тепер портрет має якусь грошову цінність. Вона зателефонувала мені і сказала: "Я купила твою картину, чи можу отримати її назад?". Вона вирішила, що більше не боїться та зможе з цим змиритися. Вона хотіла викупити її назад, і отримала назад безкоштовно", - розповів Стів.

Нагадаємо, чоловік помер на 7 хвилин, перш ніж його повернули до життя. Він розповів у подробицях, що бачив та відчував.

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