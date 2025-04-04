Карти, артефакти та священник: як пошук скарбів приніс хитрій компанії мільйони

Карта скарбів / © Freepik

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У Туреччині поліція розкрила масштабну схему шахрайства, жертвами якої стали десятки людей.

Як повідомляє Oddity Central, злочинне угруповання ошукало громадян на понад 50 мільйонів турецьких лір (приблизно 1,3 мільйона доларів США), продаючи їм підроблені карти скарбів і обіцяючи допомогу у збуті знайдених «реліквій».

Шахраї діяли в дев’яти турецьких провінціях, подорожуючи сільськими районами з нібито старовинними, вручну намальованими картами. Ці «артефакти» спеціально зістарювали, щоб надати їм достовірності. Жертвами ставали переважно селяни, які повірили, що мають шанс знайти скарби поблизу своїх домівок.

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Після продажу фальшивих карт шахраї знову зв’язувалися з потерпілими, цікавлячись результатами пошуків. Ті, хто натрапив на бутафорські «золоті» статуетки чи монети, отримували ще одну «допомогу» — контакт «священника», який мав підтвердити автентичність скарбів.

Цей псевдосвященник запевняв, що артефакти мають надзвичайну цінність і міг організувати продаж за кордон. Але за свої «послуги» він вимагав передоплату. Коли гроші надходили, усі зв’язки обривалися. У результаті люди залишалися з підробками — пофарбованими металевими предметами, що не мали жодної цінності.

Шахраї ретельно відпрацювали аферу, яка приносила їм великі прибутки, поки декілька жертв не звернулися до поліції. Завдяки скоординованій операції правоохоронцям вдалося вистежити ватажків групи у місті Тунджелі, провести низку обшуків і затримати десятки підозрюваних. У них вилучили докази та фальшиві «скарби».

Розслідування триває, а поліція закликає громадян бути обачними і не вірити у «легкі гроші», які насправді можуть призвести лише до втрат.

Нагадаємо, на Харківщині «цілителі» ошукали людей на мільйони.