Оптична ілюзія з прямими лініями стала вірусною у Мережі: погляньте і здивуйтесь

Телефон / © unsplash.com

У соціальних мережах набуває популярності нова оптична ілюзія. На зображенні — сітка з 64 сірих квадратів, розділених зеленими лініями. На перший погляд, лінії здаються кривими та такими, що постійно рухаються. Однак, якщо сфокусувати погляд на одній з них, вона стає ідеально прямою. Ця ілюзія, створена ілюстраторкою Лешею Порче, спантеличила користувачів Reddit.

Про це пише Daily Mail.

За словами доктора Джоліона Тросцянка, візуального еколога з Університету Ексетера, ця ілюзія працює завдяки периферичному зору. Це те, що ми бачимо краєм ока, поза межами прямого погляду.

Оптична ілюзія / © dailymail.co.uk

Дослідження показало, що всередині сірих квадратів є крихітні візерунки та лінії різних відтінків. Наш периферичний зір сприймає ці візерунки, але не бачить їх чітко. Він робить «здогадки», що призводить до спотворення сприйняття прямих ліній.

Водночас наш центральний зір (фовеа) має високу роздільну здатність. Коли ми фокусуємося на одній лінії, він бачить її справжньою — прямою.

Оптичні ілюзії виникають, коли мозок намагається заповнити прогалини в інформації, яку йому надає око. Зазвичай він робить це правильно, але іноді помиляється, як у цьому разі.

