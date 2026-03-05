Кашель роками не давав спокою чоловікові: лікарі здивувалися знахідці в його легенях

Іграшковий дорожній конус в легені пацієнта. Фото: Lammy et al., JRSM Open 2013 (CC BY-NC 2.0)

Реклама

Тривалий кашель, який переслідував чоловіка протягом багатьох років, зрештою змусив лікарів провести детальне обстеження. Як з’ясувалося, причиною багаторічних проблем зі здоров’ям став крихітний іграшковий дорожній конус, що десятиліттями перебував у легені пацієнта.

Про це повідомило видання Iflscience.

За словами медиків, чоловік протягом приблизно 16 років страждав від повторюваних респіраторних інфекцій. Лікарі проводили процедури для очищення дихальних шляхів і відведення рідини, однак симптоми поверталися. Під час подальших досліджень, зокрема комп’ютерної томографії, у нижній частині правої легені виявили незрозумілу масу.

Реклама

Спершу медики припускали, що це може бути пухлина, сторонній предмет або кальцифікований секрет. Однак на знімках об’єкт мав незвичну форму. Лікарі зазначили: «Це було схоже на іграшковий дорожній конус».

Під час розмови з пацієнтом з’ясувалася несподівана деталь. Чоловік пригадав, що понад 40 років тому, коли йому було шість років, проковтнув іграшковий дорожній конус. Імовірно, саме цей предмет і залишався в легені всі ці роки.

Спроби дістати його за допомогою гнучкої бронхоскопії — тонкої камери, яку вводять у дихальні шляхи, — виявилися безуспішними. Тож лікарі ухвалили рішення провести операцію: правобічну нижню лобектомію, тобто видалення ураженої частини легені.

Під час операції медики виявили значні запальні зміни. За роки перебування стороннього предмета в тканинах утворилися спайки, а також накопичився гній. Сам іграшковий конус знайшли саме там, де його показувала комп’ютерна томографія.

Реклама

Після видалення предмета легеню зашили. За словами лікарів, операція пройшла без ускладнень, і пацієнт добре відновився. Більш того — йому повернули знайдений іграшковий конус.

Автори дослідження клінічного випадку пояснюють, що сторонні предмети інколи можуть потрапляти до трахеобронхіального дерева і залишатися там роками. Якщо гостра фаза проходить без серйозних симптомів, людина може довго не підозрювати про проблему. Згодом це здатне призводити до хронічного запалення, повторних інфекцій та навіть бронхоектазії.

Нагадаємо, в Австралії суд оштрафував ресторан на 40 тисяч австралійських доларів (близько 28 тисяч доларів США) після того, як двом дітям подали засіб від комах замість журавлинного соку.