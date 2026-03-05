- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 2 хв
Кашель роками не давав спокою чоловікові: лікарі здивувалися знахідці в його легенях
Чоловік роками страждав від хронічного кашлю та респіраторних інфекцій, поки обстеження не показало дивну причину.
Тривалий кашель, який переслідував чоловіка протягом багатьох років, зрештою змусив лікарів провести детальне обстеження. Як з’ясувалося, причиною багаторічних проблем зі здоров’ям став крихітний іграшковий дорожній конус, що десятиліттями перебував у легені пацієнта.
Про це повідомило видання Iflscience.
За словами медиків, чоловік протягом приблизно 16 років страждав від повторюваних респіраторних інфекцій. Лікарі проводили процедури для очищення дихальних шляхів і відведення рідини, однак симптоми поверталися. Під час подальших досліджень, зокрема комп’ютерної томографії, у нижній частині правої легені виявили незрозумілу масу.
Спершу медики припускали, що це може бути пухлина, сторонній предмет або кальцифікований секрет. Однак на знімках об’єкт мав незвичну форму. Лікарі зазначили: «Це було схоже на іграшковий дорожній конус».
Під час розмови з пацієнтом з’ясувалася несподівана деталь. Чоловік пригадав, що понад 40 років тому, коли йому було шість років, проковтнув іграшковий дорожній конус. Імовірно, саме цей предмет і залишався в легені всі ці роки.
Спроби дістати його за допомогою гнучкої бронхоскопії — тонкої камери, яку вводять у дихальні шляхи, — виявилися безуспішними. Тож лікарі ухвалили рішення провести операцію: правобічну нижню лобектомію, тобто видалення ураженої частини легені.
Під час операції медики виявили значні запальні зміни. За роки перебування стороннього предмета в тканинах утворилися спайки, а також накопичився гній. Сам іграшковий конус знайшли саме там, де його показувала комп’ютерна томографія.
Після видалення предмета легеню зашили. За словами лікарів, операція пройшла без ускладнень, і пацієнт добре відновився. Більш того — йому повернули знайдений іграшковий конус.
Автори дослідження клінічного випадку пояснюють, що сторонні предмети інколи можуть потрапляти до трахеобронхіального дерева і залишатися там роками. Якщо гостра фаза проходить без серйозних симптомів, людина може довго не підозрювати про проблему. Згодом це здатне призводити до хронічного запалення, повторних інфекцій та навіть бронхоектазії.
Нагадаємо, в Австралії суд оштрафував ресторан на 40 тисяч австралійських доларів (близько 28 тисяч доларів США) після того, як двом дітям подали засіб від комах замість журавлинного соку.