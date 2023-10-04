Каскадер шокував небезпечним трюком на вантажівці та встановив рекорд: що він зробив (відео)

Йому це вдалося з останньої спроби.

Каскадер встановив рекорд водіння вантажного автомобіля на бічних колесах у дуже вузькому зазорі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Демонструючи безпрецедентні навички водіння, 43-річний італієць Марко Джіоні вправно маневрував кабіною вантажного автомобіля через отвір шириною 380 см, утримуючи бічне колесо на відстані 10 метрів.

Щоб успішно досягти цього рекорду, вантажний автомобіль повинен здійснити чистий прохід через зазор, не торкаючись бічних огорож, і, проїхавши не менше 10 метрів, повинен бути доведений до контрольованої зупинки, не перекидаючись.

Каскадер встановив рекорд на вантажівці / Фото: guinnessworldrecords.com

Щоб перевести вантажний автомобіль у положення бокового руху, Марко підняв праві колеса вгору по рампі, утримуючи ліві колеса на землі.

Свою першу офіційну спробу він провалив, оскільки щосили намагався утримати контроль над вантажним автомобілем, надто сильно відхилившись вліво і перелетівши бічні бар'єри. Марко, можливо, занадто компенсував цю помилку в другій спробі, коли він відхилився праворуч, ударившись об інший набір бар'єрів.

Каскадер досяг успіху у своїй третій і останній спробі, вміло провівши вантажний автомобіль через вузьку щілину і благополучно посадивши його на всі чотири колеса.

"У мене все ще прилив адреналіну, і моя рука слабшає", - сказав Марко. "Тепер адреналін падає, і я міг би лежати просто тут", - пожартував він.

Марко визнав, що у перших двох спробах він "почав занадто сильно", через що врізався у бар'єри.

"Кабіна вантажівки занадто сильно рухалася, і мені доводилося багато "грати", так що це було важко", - пояснив він. "Тоді мені потрібно було прискоритися, але щойно прискорюєшся на міліметр, кабіна починає рухатися як балерина".

Марко сказав, що під час третьої спроби він більше зосереджувався, намагаючись зберігати постійний тиск на педаль газу.

Каскадер встановив рекорд на вантажівці / Фото: guinnessworldrecords.com

Крім того, що цей трюк вимагав від Марка високого рівня розумової концентрації, він також вимагав фізичних зусиль.

Після отримання сертифіката Книги рекордів Гіннеса до Марка на сцені приєднався його син, якого він вчить іти його стопами як каскадер і рекордсмен.

Нагадаємо, під Києвом знайшли ВАЗ без пробігу, який простояв у гаражі 50 років. Єдиною поїздкою "двійки" за пів століття був перегін з Києва до Ірпеня.

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