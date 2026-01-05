Касирка помилилася нулями, і чоловік став мільйонером: дивовижна удача у лотереї

© Associated Press

Житель штату Айдахо, давній гравець у лотерею, спочатку ледь не повірив у свою удачу, а потім отримав ще більший сюрприз.

Про це повідомляє видання People.

Як повідомила лотерея штату Айдахо у пресрелізі та відео в Instagram, Шон Клінглер із Рігбі нещодавно відпочивав на місцевій заправці, пив каву та вирішив перевірити кілька лотерейних квитків, які залишив у своїй вантажівці. Один із них виявився виграшним.

“У мене було вісім квитків, і коли касирка перевірила їх, вона сказала, що я виграв 100 000 доларів”, – пригадує Клінглер.

Чоловік спершу не повірив: “Я подумав, можливо, це всього 100 доларів”, – згадує він.

Але потім касирка знову перевірила квиток і помітила, що у сумі не вистачає кількох нулів.

“Вона каже: “Ні, я помилилася – ти виграв 1 000 000 доларів!” – розповів Клінглер представникам лотереї. – У магазині всі почали радісно плескати один одному”.

Він порівняв момент із грою в кістки, коли удача раптом повертається на твою сторону.

Після підтвердження виграшу Клінглер зателефонував дружині та доньці, щоб поділитися новиною, увімкнувши гучний зв’язок, адже вони спершу не повірили.

“Ми зателефонували ще кільком родичам. Ніхто не повірив одразу. Всі думали, що я жартую. Потрібно було, щоб усі в магазині підтвердили”, – додав він.

У вівторок, 30 грудня, Шон разом із родиною поїхав до офісу лотереї у Бойсі, щоб отримати свій приз.

Чоловік зазначив, що планує відповідально розпорядитися виграшем: погасить частину боргів, купить дружині нову машину, а решту відкладе на пенсію.

“Я граю в лотерею дуже давно. Мрієш про виграш, і коли це нарешті трапляється, це неймовірне відчуття”, – сказав Клінглер.