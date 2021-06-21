"Кава на святій воді": у Києві церква відкрила кіоск "зі смаколиками"

Користувачів Мережі зацікавило, чи платить церква за таку діяльність податки.

У Києві поблизу церкви відкрили кіоск "Храмові смаколики та кава".

Про це розповіла журналістка Оксана Павленко в Facebook.

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"Кавовий бізнес у Києві досяг свого апогею. Ось у нас церква відкрила кіоск, наприклад", — написала вона.

Користувачі соцмереж з гумором відреагували на цей пост:

А якби причащалися еспресо;

Надіюсь, кава на святій воді;

Через пів року там буде новий храм;

Кажуть, там священник варить каву;

Сподіваюся, до тіла господнього в пиріжках не дійде;

Цікаво, чи продають франшизу атеїстам.

Також користувачів Мережі зацікавило, чи платить церква за таку діяльність податки: "Цікаво, як вони оформлені і чи платять податки. Бо продають же не церковне начиння".

Нагадаємо, що у Росії князь Андрій Боголюбський, який спалив Київ, став покровителем радіаційних військ.

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