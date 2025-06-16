Кава проти хвороб: вчені виявили нові корисні властивості напою

Кава / © pixabay.com

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Більшість із нас п’ють каву, щоб прокинутись і отримати заряд енергії. Але нові дослідження показують, що кава та навіть чай можуть мати значно більше користі для здоров’я, ніж ми думали. Зокрема, знижувати ризик деяких хвороб.

Про це пише Earth.

Кава — не лише бадьорість

Метааналіз 2025 року виявив, що люди з діабетом, які пили 1-4 чашки кави на день, мали менший ризик серцевих захворювань та смерті. Докторка Леана Вень, лікарка та професорка Університету Джорджа Вашингтона, підтверджує, що докази користі кави досить вагомі. Вона наголошує, що кава може бути корисною як для серця, так і для регулювання рівня цукру в крові.

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Захисні властивості кави. Деякі дослідники помітили, що помірне споживання кави може бути пов’язане із нижчим рівнем загальної смертності. Також кава пов’язана зі зниженням ймовірності серцево-судинних проблем. Антиоксиданти в каві арабіка можуть захищати клітини від стресу. Деякі сорти кави містять речовини, що допомагають організму контролювати рівень холестерину та підтримувати активність інсуліну для здорового рівня глюкози. У поєднанні зі здоровим харчуванням, кілька чашок кави можуть підтримувати загальний метаболічний баланс.

Чому помірність — це головне

Для більшості здорових дорослих безпечною межею є близько 400 міліграмів кофеїну на день (приблизно 4 чашки по 240 мл). Перевищення цієї кількості може викликати безсоння або нервозність. Важливо відстежувати кількість кофеїну в кожній чашці.

Людям із серцевими захворюваннями слід бути обережними та звертати увагу на такі симптоми, як серцебиття, якщо вони п’ють багато кави. Надмірне вживання кофеїну також може викликати проблеми з травленням або дратівливість.

Як кава впливає на організм

Кофеїн стимулює нервову систему, підвищуючи пильність та концентрацію. Він блокує речовину, що викликає сон (аденозин), та робить нас бадьорішими. Кава також сприяє вивільненню дофаміну та норадреналіну, які впливають на настрій та енергію.

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Хоча ці ефекти переважно позитивні, у чутливих людей або при надмірному споживанні вони можуть викликати неспокій або дратівливість.

Вплив на рівень цукру в крові та інсулін

Помірне споживання кави пов’язане з покращеною чутливістю до інсуліну. Це допомагає організму ефективніше переміщувати цукор з крові в клітини. Такий ефект може знизити ризик розвитку діабету 2 типу та допомогти діабетикам краще контролювати рівень цукру.

Проте, кофеїн може по-різному впливати на метаболізм глюкози в різних людей. У деяких він може ненадовго трохи підвищувати рівень цукру. Вплив залежить від генетики, толерантності та супутньої їжі.

Кому корисна кава?

Більшість дорослих можуть споживати каву помірно. Проте, вагітним жінкам рекомендується обмежити щоденне споживання кофеїну до 200 міліграмів. Дітям до 12 років Американська академія педіатрії радить повністю уникати кофеїну.

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Дорослі з діабетом 2 типу, схоже, отримують користь від помірного споживання кави. Велике опитування показало, що ті, хто пив кілька чашок кофеїну щодня, мали менше ускладнень. Якщо ж ви відчуваєте тривогу або безсоння, варто переглянути споживання кофеїну.

Місце чаю в здоровому раціоні

Чай має схожі властивості з кавою. Він містить біоактивні сполуки (поліфеноли), які можуть підтримувати здоров’я серця та зменшувати запалення. Це особливо важливо для тих, хто контролює рівень цукру в крові.

Зелений чай зазвичай містить менше кофеїну, ніж чорний. Несолодкі версії чаю допомагають уникнути зайвих калорій. Аналіз показав, що у людей з діабетом, які випивали до двох чашок чаю на день, спостерігалися позитивні зміни щодо серцевих захворювань та смертності.

Енергетичні напої та газована вода: Обережно!

Не всі напої з кофеїном однаково корисні. Енергетичні напої та газована вода часто містять величезну кількість цукру, штучних добавок та до 300 мг кофеїну на банку. Їх регулярне вживання пов’язують із прискореним серцебиттям, високим кров’яним тиском і навіть госпіталізацією. Для діабетиків високий вміст цукру робить ці напої особливо небезпечними.

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Багато кавових і чайних напоїв містять доданий цукор, сиропи або збиті вершки. Ці добавки можуть збільшити калорійність і звести нанівець потенційну користь. Краще пити каву або чай з мінімальною кількістю цукру або без нього.

Людям, чутливим до кофеїну, варто спробувати варіанти без кофеїну. Вони все ще містять корисні речовини. Важливо адаптувати споживання кофеїну до своїх потреб, а в разі сумнівів — звернутися за порадою до лікаря.

Нагадаємо, американські науковці дійшли висновку, що вживання кави виключно в першій половині дня може позитивно впливати на тривалість життя та знижувати ризик серцево-судинних захворювань.