Кав'ярня продавала напій з яйцями, звареними в дитячій сечі

У місті Дун’ян, Китай, з’явився незвичний напій — кава з яйцями, звареними в дитячій сечі.

Про це повідомляє SCMP.

Місцева кав’ярня продавала такий варіант американо за 28 юанів (близько 4 доларів). За словами працівників закладу, напій користувався попитом — у вихідні продавали понад сотню порцій.

Основою для нього стали так звані «яйця, зварені в дитячій сечі» — традиційна страва регіону. Вважається, що цей делікатес має тонізувальні властивості та може допомагати уникнути сонливості навесні й перегріву влітку.

Історія цієї страви, за місцевими легендами, сягає часів династії Сун (960–1279 років). Згодом вона навіть була включена до списку нематеріальної культурної спадщини міста 2008 року.

Кава з яйцями, звареними в дитячій сечі / © скриншот з відео

У кав’ярні яйця додатково обсмажували, щоб надати їм хрусткої текстури, після чого подавали разом із кавою. Відвідувачам пропонували або з’їсти яйце окремо, або змішати його з напоєм.

Втім, сучасні медики поставилися до такого поєднання скептично. Лікарі наголошують, що сеча є продуктом життєдіяльності організму і не має доведеної користі, а також може бути небезпечною з точки зору гігієни.

Після того як історія стала вірусною у соцмережах і спричинила хвилю критики, заклад вирішив прибрати напій із меню.

