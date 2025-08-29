Кажан на прилавку з м’ясом шокував відвідувачів супермаркету під Києвом: відео

Кажан / © Unsplash

Несподівана «зустріч із вампіром» приголомшила відвідувачів супермаркету «Сільпо» в селі Старі Петрівці під Києвом. На прилавку з м’ясом покупці виявили живого кажана.

Відео дивної знахідки, яке опублікував користувач @jobsic у TikTok миттєво розлетілося соцмережами та швидко набрало понад 113 тисяч переглядів, кілька тисяч лайків і сотні коментарів.

На кадрах видно, як маленька тварина з розкритими крилами лежить просто серед шматків свіжого м’яса. Щоб врятувати «нічного гостя», люди обережно поклали його в пластиковий контейнер та віднесли на вулицю.

Користувачі соцмережі відреагували з гумором. Під відео писали: «Запакуйте мені, будь ласка, пів кілограма телятини і одного Бетмена» та «Дайте йому кров’янки». Дехто жартома зазначав, що тварина «шукала телятину з великим вмістом крові».

Дехто навіть припустив, що тепер мережа супермаркетів може використати цей інцидент для реклами, мовляв, «Дракула теж скупається в Сільпо».

У мережі супермаркетів відреагували з вибаченнями та пообіцяли посилити контроль:

«Дійсно несподівана знахідка. Передали інформацію колегам, щоб посилити контроль якості. Обіцяємо, що вампіри залишаться тільки в кіно, а на полицях буде лише свіже м’ясо. Перепрошуємо».

Кажан на м’ясному прилавку. Відео: tiktok.com/@jobsic

Кажани в Україні

В Україні мешкає понад 25 видів кажанів, і всі вони занесені до Червоної книги. Як пояснюють в IPRS, ці тварини є важливою частиною екосистеми — вони знищують велику кількість нічних комах і шкідників.

Науковці наголошують: українські кажани — комахоїдні, а не «вампіри». Жоден із видів, що зустрічається на території України, не живиться кров’ю.

