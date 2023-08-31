Казино подвоїло джекпот жінки на честь її 106-річчя – фото

Ходити до закладу у день народження стало для неї традицією.

Під час святкування свого 106-го дня народження, жінка зірвала джекпот у казино у розмірі 1000 доларів.

Про це пише Mirror.

Сара Петерсон з Мілуокі, США, вже багато років ходить з сім’єю до казино, щоб відсвяткувати свій день народження, але цей рік був особливим. Представники закладу подвоїли її виграш на ігровому автоматі до більш ніж 2 тисяч доларів.

Сара Петерсон / Фото: POTAWATOMI CASINO HOTEL - MILWAUKEE

Генеральний директор казино Домінік Ортіс сказав: "Ми щороку вітали Сару у її день народження і вдячні, що вона та її сім'я святкують разом із нами. Ми всі були у захопленні, коли почули про її велику перемогу, і хотіли зробити її 106-й день народження ще більш особливим".

Сара Петерсон з рідними/ Фото: POTAWATOMI CASINO HOTEL - MILWAUKEE

Під час святкування дня народження Сара одягнула святкову толстовку та насолоджувалася тортом, виготовленим на індивідуальне замовлення, разом зі своєю родиною.

Вона сказала: "Я прожила гарне життя. Я не пила, не курила, до барів не ходила. Я просто жила хороше життя. Я добре за собою стежила".

Щодо непередбачених доходів від казино, Петерсон має намір використати ці гроші з користю. Вона сказала: "Я рада виграти ці гроші. Я не знаю, що я робитиму з ними, але я зроблю гарний вибір".

Нагадаємо, батьки трійнят ошелешили, скільки використали підгузків та молока за рік. Нещодавно малюки відсвяткували перший день народження.

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