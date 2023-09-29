Казковий будинок Шрека безкоштовно здається в оренду: де він розташований та який має вигляд (фото)

Компанія Airbnb оголосила заманливу пропозицію щодо оренди будинку на болоті з фільму "Шрек".

Про це пише Insider.

Забронювати казкове помешкання зі стрічки DreamWorks Animation можна буде 13 жовтня. Воно доступне лише в останні вихідні місяця, але проживання буде безкоштовним, якщо запит на ексклюзивне дводенне перебування на пагорбах Шотландії буде схвалено.

Будинок Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Вранці на гостей чекатимуть безкоштовні вафлі та можливість насолодитися природним ландшафтом у відокремленому будинку, розташованому в лісі. Але, згідно з оголошенням, туалет розташований за межами території, приблизно за 20 метрів від болота.

Будинок Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

В оголошенні господарем студії з двома ліжками та однією ванною кімнатою вказано найкращого друга Шрека – Осла.

"Розташоване глибоко в лісах Шотландського нагір'я і наповнене затишними зручностями, які Шрек накопичив за ці роки, болото пропонує усамітнення, як ніхто інший", — йдеться в повідомленні. "Цей брудний, вкрита мохом оаза із каламутною водою — ідеальне місце, де можна втекти від сільського життя та насолодитися красою природи".

Будинок Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Згідно зі списком, навколо болота в Гайленд-Консул, Шотландія, є стежки для дослідження та безмежна природа для пікніків. Гостям буде надано допомогу консьєржа, щоб забезпечити їм комфорт.

Будинок Шрека / Фото: DreamWorks/Airbnb

Також зазначається, що на платформі бронювання є також унікальні варіанти проживання, такі як будинок з черепашок, будиночки на деревах та переобладнані зерносховища.

Нагадаємо, помер зірка "Гаррі Поттера" Майкл Гембон, який зіграв Альбуса Дамблдора. Знаменитості не стало на 83-му році життя.

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